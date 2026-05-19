Die besonderen Veranstaltungen beim Kunst-Kiosk Heikendorf – wie hier das Ensemble Mare Brass – erfreuen sich großer Beliebtheit. (Bild: Schrevenborner-eigenART/Gitti Bornhöft)

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Seit 2017 heißt es an der Heikendorfer Strandpromenade „Sommer, Sonne, Kunst“, wenn dort von Mai bis September mit dem Kunst-Kiosk Heikendorf die wahrscheinlich kleinste Galerie an der gesamten Ostseeküste ihre Tür öffnet.

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Das kleine Bauwerk, in dem sich heute der Kunst-Kiosk Heikendorf befindet, wurde 1961/62 errichtet und hat jahrzehntelang als Verkaufsstelle für Eis, Getränke, Speisen und Spielzeug gedient. Das Ende des Strandkiosks kam 2006 und im Anschluss stand der Viereckbau am Fördestrandpremiumplatz elf Jahre leer. 2016 wollte der damalige Bürgermeister Alexander Orth, dass der Kiosk wieder sinnvoll genutzt wird. Darum ließ er dessen Betrieb ausschreiben. Die offene Ausschreibung gewann die Künstlergruppe Schrevenborner-eigenART mit ihrem Konzept eines Kunst-Kiosks mit vielen wechselnden Ausstellungen zur kulturellen Belebung des Strandes. So konnte vor zehn Jahren mit der Eröffnung der ersten Ausstellungssaison die bis heute andauernde sehenswerte Wiederbelebung des Kiosks am nördlichen Ende des Heikendorfer Strandes starten.

Eine Erfolgsgeschichte

Was alles auf vier Quadratmetern an wundervollen Kunstwerken präsentiert werden kann, das zeigt seit zehn Kunst-Kiosk-Jahren auf begeisternde Weise die Schrevenborner-eigenART in den sonnigeren Monaten. So vielfältig die Künstler*innen der Gruppe sind, so abwechslungsreich und eindrucksvoll sind die im ein- bis zweiwöchigen Wechsel stattfindenden Ausstellungen. Im Laufe der Jahre waren dabei über 5.000 Werke zu sehen, rund 120 Workshops und Mitmachaktionen fanden statt, zehnmal wurde der Kunst-Kiosk selbst zum Kunstobjekt umgestaltet, über 50 Events wie Lesungen und Konzerte lockten viele Besucher*innen an die Strandpromenade in Heikendorf und gut fünfunddreißig Künstler*innen waren als Gäste der Schrevenborner-eigenART vor Ort vertreten. Und unzählige Kunstwerke fanden von hier ihren Weg in alle Welt.

Eine faszinierende Atmosphäre

Es ist ein grandioses Panorama mit Strand, Förde und Kieler Westufer gegenüber, vor dem im Kunst-Kiosk Heikendorf Kunstwerke bewundert werden können. Kein Wunder, dass er sich mittlerweile zu einem willkommenen Anziehungspunkt und Ausflugsziel besonderer Güte entwickelt hat und Jahr für Jahr ein breites Publikum anzieht, das sonst eher nicht Museen oder Galerien betritt. Hier aber, wo Badende sich im Wasser tummeln, Menschen gemütlich promenieren und überhaupt ein fröhliches Leben am Meer stattfindet, schauen alle gern, was gerade ausgestellt wird. Weil die jeweils vertretenen Künstler*innen im Kiosk während dessen Öffnung zugegen sind, kommt man hier auch schnell ins entspannte Gespräch miteinander. Und genau das macht den Kunst-Kiosk aus: Er ist ein überaus lebendiger Treffpunkt, an dem zusammenkommt, was zusammengehört: die Kunst und die Menschen.

Die Schrevenborner eigenART

Die Künstler*innen, die seit zehn Jahren mit Gästen ihre Werke im Kunst-Kiosk Heikendorf zeigen, gehören alle zu der 2016 gegründeten Künstlergruppe Schrevenborner-eigenART. Diese ging aus einer gemeinsamen Ausstellung im Heikendorfer Rathaus hervor, übrigens auch eine Initiative des Altbürgermeisters Alexander Orth. Zu der Gruppe gehören Ingrid Claussen (Aufbaukeramik), Arno Draschba (Fotografie), Ingrid Hendel (Malerei), Jörg Klinner (Fotokunst), Inge Köster (Malerei), Gudrun Lahrsen (Malerei), Inger Lütjohann (Malerei), Kai Piepgras (Malerei), Elisabeth Schwarz (Malerei) sowie Ellen Weisbrod (Malerei). Die Kunstschaffenden leben und arbeiten alle in der Region in den Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen und haben sich zusammengeschlossen, um ihre Malerei, Keramik und Fotografie den interessierten Menschen gemeinsam näherzubringen. Ihr zentraler Platz dafür ist der Kunst-Kiosk Heikendorf. So auch dieses Jahr wieder ab dem 11. Mai, wenn mit der Eröffnung der ersten Schau mit Bildern von Ingrid Hendel, die bis zum 17. Mai zu sehen sein werden, die insgesamt 15 Schauen umfassende und bis zum 30. September aktuelle Ausstellungssaison beginnt.

Der Geburtstag

Dieses Jahr ist aber etwas anders, denn es gibt einen ganz besonderen Termin: Am 6. Juni heißt es „10 Jahre Kunst-Kiosk Heikendorf – Das Fest“ und die Gäste erwartet ein kunterbuntes Veranstaltungsprogramm mit Lesungen, mehreren Musikacts sowie von 14 bis 15 Uhr einem Festakt, bei dem der Heikendorfer Bürgermeister Tade Peetz ein Grußwort sprechen und Kai Piepgras stellvertretend für die gesamte Schrevenborner-eigenART eine kleine Rede halten wird. Und da die Zehn die Zahl der Stunde für die Kunstschaffenden ist, haben sie sie für den 6. Juni und das Fest in den Mittelpunkt gestellt: 10 KünstlerInnen/10 Kunst-Werke/10 Events/10 bis 22 Uhr. Mehr Zehn geht nicht – schöner auch nicht. Und so freuen sich die Künstler*innen sowie ihre Familien und Freund*innen auf viele Besucher*innen, tolle Gespräche, gute Stimmung – und natürlich herrliches Wetter an dem Tag am Kunst-Kiosk Heikendorf.

Kunst-Kiosk Heikendorf,

Strandpromenade, Uferweg 7, Heikendorf

www.schrevenborner-eigenart.de