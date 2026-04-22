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Wenn der Frühling Fahrt aufnimmt, zieht es viele wieder nach draußen – am liebsten in den eigenen Garten. Inspiration dafür bietet der „Gartenzauber“, der vom 1. bis 3. Mai erneut nach Großenaspe lockt.

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Der traditionsreiche Hof Bissenbrook bietet mit seiner malerischen Anlage die perfekte Kulisse für eine der schönsten Gartenveranstaltungen im Norden. Seit über 25 Jahren begeistert der Gartenzauber mit einer besonderen Mischung aus Pflanzenvielfalt, ländlichem Lifestyle und liebevoll gestalteten Ideen für Haus und Garten. Herzstück des Festivals ist die beeindruckende Lindenallee, die jedes Jahr aufs Neue kunstvoll inszeniert wird. Mit aufwendigen floralen Arrangements und kreativen Dekorationen verwandelt sie sich in ein echtes Highlight – und ist zugleich eine der beliebtesten Fotokulissen der Veranstaltung. Wer Inspiration für die eigene grüne Oase sucht, wird hier garantiert fündig.

Mehr als 150 Aussteller*innen präsentieren ihre Ideen und Produkte: von seltenen Stauden, Rosen und Gehölzen über Kräuter und Obstgehölze bis hin zu besonderen Tomatensorten. Daneben gibt es stilvolle Gartenaccessoires, Mode, handgefertigten Schmuck und zahlreiche Wohnideen für drinnen und draußen.

Frühlingsfest für alle Sinne

Auch Genießer*innen kommen auf ihre Kosten. Regionale Spezialitäten laden zum Schlemmen ein, während Musiker und Gaukler über das Gelände streifen und für eine entspannte, fast märchenhafte Atmosphäre sorgen. Für die jüngsten Gäste wird die Strohburg schnell zum Lieblingsplatz, während Erwachsene zwischen Pflanzenständen, kulinarischen Angeboten und inspirierenden Ideen für Garten und Terrasse flanieren.

Der Gartenzauber auf Hof Bissenbrook ist damit weit mehr als eine klassische Gartenmesse – er ist ein Frühlingsfest für alle Sinne. Wer sich von der Natur inspirieren lassen, neue Ideen sammeln oder einfach einen entspannten Tag im Grünen verbringen möchte, sollte sich diesen Termin vormerken.

Gartenzauber Hof Bissenbrook

1.–3. Mai • 10–18 Uhr

Hof Bissenbrook, Großenaspe

Eintritt: 10 Euro • Kinder bis 15 Jahre frei

(Hunde sind nicht erlaubt)