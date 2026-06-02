Highlight des Flohamarkts: Die Modenschau des Vintage Stores Kiel. (Bild: falkemedia Regional)

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DJ Nina sorgte mit ihrem Set für die musikalische Untermalung des Events. (Bild: falkemedia Regional)

Am Ende gingen die Spenden der Tombola an das Ronald Mc Donald Haus in Kiel. (Bild: falkemedia Regional)

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Tattoos, Modenschau und Shopping-Glück: Der 2. Förde Fräulein Flohmarkt begeisterte Kiel. Lies in diesem Artikel, welch spektakuläre Show geboten wurden und erfahre, wann die nächste Runde des Nachtflohmarkts in der Halle 400 stattfindet.

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Das Stimmengewirr in der Halle ist schon von Weitem zu hören, untermalt von den tiefen, rhythmischen Bässen, die DJ Nina aus den Reglern zaubert. Es riecht nach frischem Kaffee, Vintage-Stoffen und der unverkennbaren Aufregung eines gelungenen Freitags. Am vergangenen Freitag, den 29. Mai, verwandelte sich die Location in ein lebendiges Mekka für Schatzsucher, Modebegeisterte und Kulturinteressierte: Der 2. Förde Fräulein Flohmarkt öffnete seine Tore und zog hunderte Besucherinnen und Besucher an.

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Zwischen Kleiderstangen und Nadelstichen

Schon kurz nach dem Einlass herrscht an den rund 100 Verkaufsständen reger Betrieb. Bewaffnet mit den markanten, geräumigen Shopping-Taschen von Ikea Deutschland bahnen sich die Besucher diszipliniert, aber zielstrebig ihren Weg durch die dicht behängten Kleiderstangen. Hier wird gefeilscht, dort ein seltenes Accessoire begutachtet.

DJ Nina sorgte mit ihrem Set für die musikalische Untermalung des Events. (Bild: falkemedia Regional)

Doch die Veranstaltung geht weit über ein klassisches Flohmarkt-Erlebnis hinaus. Auf der einen Seite piekst die Tätowiernadel: Tattoo Mind setzt im Minutentakt filigrane Kunstwerke unter die Haut der besonders mutigen Gäste. Nur wenige Meter weiter herrscht kreatives Chaos an der Frisier-Station. Die Stylisten von Glanzleistung Friseur Kiel zaubern im Akkord Flechtfrisuren und lässige Festival-Looks auf die Köpfe der Besucherinnen und Besucher – eine handwerkliche Meisterleistung, die für sichtbare Begeisterung sorgt.

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Vintage-Trends auf dem Laufsteg und Achtsamkeit im Trubel

Ein absoluter Publikumsmagnet ist die eigens inszenierte Modenschau des Kieler Stores Vintage Fashion. Als die Models den improvisierten Laufsteg betreten und die sorgfältig kuratierten Retro-Trends präsentieren, bleiben die Menschenmengen stehen. Applaus brandet auf, die Inspiration für den nächsten eigenen Einkauf ist spürbar.

Wer zwischen den modischen Entdeckungen und dem regen Treiben einen Moment der Ruhe sucht, wird ebenfalls fündig. Bei Me Time gibt es fundierte Impulse und alltagstaugliche Tipps für mehr Achtsamkeit im oft stressigen Alltag. Für die nötige Erfrischung und eine kurze Verschnaufpause sorgt Annelies, die die Besucher*innen mit Kaffeespezialitäten und kalten Drinks versorgt.

Großer Andrang für den guten Zweck

Neben dem reinen Shopping-Vergnügen steht der Abend im Zeichen der Solidarität. Der Stand der großen Tombola ist dicht umlagert. Kein Wunder, schließlich winkt als Hauptpreis ein exklusives „Feel Good Package“ im renommierten Romantik Hotel Kieler Kaufmann. Das Beste daran: Die Erlöse der Aktion fließen zu 100 Prozent an das Ronald McDonald Haus in Kiel, um Familien schwer erkrankter Kinder ein dringend benötigtes Zuhause auf Zeit zu schenken.

Am Ende gingen die Spenden der Tombola an das Ronald Mc Donald Haus in Kiel. (Bild: falkemedia Regional)

Am Ende des Abends blickt man in erschöpfte, aber durchweg glückliche Gesichter. Der 2. Förde Fräulein Flohmarkt hat bewiesen, dass Kieler Tatkraft, Gemeinschaftssinn und die Liebe zu gutem Design die perfekte Mischung für ein unvergessliches Event sind. Der Sommer an der Förde kann kommen.

Nächste Runde im September!

Wer dieses Mal kein Glück bei der Schnäppchenjagd hatte oder selbst seine Schränke aussortieren möchte, darf sich freuen: Seid gespannt, denn der nächste Flohmarkt findet bereits im September statt! Auch hierfür kann man sich dann wieder vorab als Stand anmelden und online Tickets erwerben. Der Sommer an der Förde kann kommen.