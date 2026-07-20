(Bild: Classical Beat Festival)

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Musikalische Entdeckungsreise an der Küste: Vom 22. bis 25. Juli 2026 bringt das CLASSICAL BEAT Festival unter dem Motto „VOYAGE FRANCE!“ hochkarätige Klänge nach Travemünde.

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Parallel zum maritimen Trubel der Travemünder Woche setzt das CLASSICAL BEAT Festival in seinem zehnten Jubiläumsjahr ein glanzvolles kulturelles Highlight. Der Saal des Maritim Strandhotels Travemünde verwandelt sich an vier Konzertabenden in ein Zentrum des europäischen Kulturaustauschs. Das diesjährige Festival-Motto lautet „VOYAGE FRANCE!“ und verspricht einen außergewöhnlichen Mix, bei dem traditionelle Klassik, moderner Jazz, französisches Chanson und clubtaugliche elektronische Klangwelten nahtlos miteinander verschmelzen. Passend dazu steht das Akkordeon – das offizielle Instrument des Jahres 2026 – als prägendes Klangsymbol im Mittelpunkt.

„Neue Klassik“ und europäische Nachwuchsförderung

Das Festival versteht sich als lebendiger, grenzenloser Dialog. Neben international renommierten Größen bietet das Event vor allem jungen Talenten eine große Bühne: Mit der Initiative „European Jazz Companions“ fördert das Festival gezielt den europäischen Musiknachwuchs und bringt die jungen Musikerinnen und Musiker für neue kreative Impulse direkt mit etablierten Stars der Szene zusammen.

Das hochkarätige Konzertprogramm im Überblick

Die Shows finden jeweils im Saal Maritim (Trelleborgallee 2, Travemünde) statt. Einlass ist an allen Tagen ab 18:30 Uhr, die Konzerte beginnen um 20:00 Uhr:

Mittwoch, 22. Juli | Piano Night: Der international gefeierte Pianist Leszek Możdżer eröffnet das Festival solo mit virtuosen Improvisationen zwischen Frédéric Chopin und europäischem Jazz.

Donnerstag, 23. Juli | Nightscapes – Cessez-le-feu: Elektronik verschmilzt mit Orchester. Luciano Supervielle und das Jesse Mattern Orchestra kreieren cineastische Klanglandschaften aus Neotango und moderner Klassik.

Freitag, 24. Juli & Samstag, 25. Juli | Let's Dance – Nächte am Montmartre: Eine große europäische Revue voller französischer Lebensart. Unter der Leitung von Pierre Bertrand spielen die European Jazz Companions gemeinsam mit Christophe Lampidecchia (Akkordeon) und Luciano Supervielle (Klavier) einen Mix aus Swing, Chanson und Jazz. Begleitet wird die Show von einer Choreografie der Tänzerinnen und Tänzer des TSC Titanium Holstein Lübeck.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 35 Euro (Schüler & Studierende zahlen 15 Euro) zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.classicalbeat.de/ticket. Kurzentschlossene erhalten Karten an der Abendkasse für 39 Euro (ermäßigt 19 Euro).