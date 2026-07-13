Siegerehrung für die sieben Gewinner-Kuratoriums-Förderprojekte mit einer Gesamtsumme von 613.160 Euro. (Bild: Fabian Frühling, für Gutes-tun!)

In kurzen Präsentationen stellten die UKSH-Expertinnen und -Experten ihre persönliche Projekte vor. Im anschließenden Austausch entstand ein direkter Dialog zwischen den Kuratorinnen und Kuratoren sowie den Expertinnen und Experten. (Bild: Fabian Frühling, für Gutes-tun!)

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Die Förderstiftung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) ermöglicht erneut wichtige Medizinprojekte für eine bessere Patientenversorgung. Bei ihrer 18. Kuratoriumssitzung im Europäischen Hansemuseum in Lübeck beschlossen die Mitglieder des Kuratoriums die Förderung von zwölf Projekten mit einer Gesamtsumme von 678.389 Euro.

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Die geförderten Vorhaben ermöglichen die Anschaffung neueste Medizintechnik, frühere Diagnosen, schonendere Operationen und bessere Therapien. Das Kuratorium wächst weiter und vereint inzwischen 85 Unternehmerpersönlichkeiten aus Norddeutschland, die die Universitätsmedizin am UKSH langfristig unterstützen.

2026 wurden insgesamt 34 Anträge eingereicht. Von diesen erhielten zwölf Antragstellerinnen und Antragsteller aus Kliniken und Instituten beider UKSH-Standorte Förderzusagen, davon sieben Projekte vom Campus Kiel, vier vom Campus Lübeck sowie ein campusübergreifendes Vorhaben.

Sieben Kuratoriums-Förderprojekte mit einem jeweiligen Förderwunsch von mehr als 20.000 Euro wurden mit einer Gesamtsumme von rund 613.000 Euro unterstützt. Zusätzlich wurden fünf Vorstands-Förderprojekte mit einem Fördervolumen bis zu 20.000 Euro und einer Gesamtfördersumme von mehr als 65.000 Euro bewilligt.

In kurzen Präsentationen stellten die UKSH-Expertinnen und -Experten ihre persönliche Projekte vor. Im anschließenden Austausch entstand ein direkter Dialog zwischen den Kuratorinnen und Kuratoren sowie den Expertinnen und Experten. (Bild: Fabian Frühling, für Gutes-tun!)

Platz 1: Nervenschonende Brustchirurgie mit innovativem HandX-System

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Brustzentrum, Campus Kiel

Das Brustzentrum führt mit einer Förderung von 61.160 Euro das halbrobotische HandX-System für eine besonders schonende Brustchirurgie ein. Es ermöglicht präzisere Eingriffe in engen Gewebeschichten und unterstützt den Erhalt von Nervenstrukturen und Hautdurchblutung. Ziel ist es, neben der Tumorentfernung auch Sensibilität und Lebensqualität nach der Operation zu verbessern.

Platz 2

Frühen Lungenkrebs präziser diagnostizieren

Klinik für Innere Medizin I, Pneumologie, Campus Kiel

Mit einer Förderung von 100.000 Euro wird am UKSH eine intraprozedurale 3D-Bildgebung zur Diagnostik früher Lungenkarzinome etabliert. Hintergrund ist das nationale Lungenkrebsscreening, durch das künftig mehr kleine, periphere Lungenrundherde in frühen Stadien entdeckt werden dürften. Die Kombination aus 3D-Bildgebung und robotischer Bronchoskopie ermöglicht eine präzisere, minimalinvasive Diagnostik während des Eingriffs. Dadurch können die diagnostische Sicherheit erhöht, Komplikationen reduziert und die Grundlage für ein überregionales Referenzzentrum am Campus Kiel geschaffen werden.

Platz 3

Vermeidbare Blindheit verhindern durch Ultra-Weitwinkel-Bildgebung

Klinik für Augenheilkunde, Campus Lübeck

Mit einer Förderung von 99.348 Euro führt die Förderstiftung des UKSH eine Ultra-Weitwinkel-Bildgebung zur frühzeitigen Diagnose von Augenerkrankungen ein. Sie ermöglicht eine schnelle, nicht-invasive Darstellung auch peripherer Netzhautbereiche und verbessert die Früherkennung von Erkrankungen wie diabetischer Retinopathie oder Makuladegeneration. Die Methode wird in die klinische Routine integriert und bildet die Grundlage für künftige KI-Anwendungen.

Platz 4

Qualitätssicherung für moderne Krebsdiagnostik und Krebstherapie

Radiopharmazie der Klinik für Nuklearmedizin, Molekulare Bilddiagnostik und Therapie, Campus Kiel

Mit einer Förderung von 100.000 Euro wird am UKSH eine neue LC-MS-Anlage zur Qualitätssicherung von Radiopharmaka beschafft. Die Radiopharmazie stellt unter strengen Qualitätsanforderungen spezielle Radiopharmaka her, die für Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen eingesetzt werden und kommerziell nicht erhältlich sind. Das neue Gerät kann kleinste Mengen unerwünschter Begleitstoffe nachweisen und ersetzt eine zwölf Jahre alte Anlage, die vom Hersteller nicht mehr unterstützt wird. Gleichzeitig ermöglicht die Technik die Entwicklung neuer Radiopharmaka und stärkt damit die moderne Krebsmedizin am UKSH.

Platz 5

Präzisionsmedizin in der Herzchirurgie durch 3D- und VR-gestützte OP-Planung

Klinik für Herzchirurgie, Campus Kiel

Am Campus Kiel führt das UKSH mit einer Förderung von 34.510 Euro eine 3D- und VR-gestützte Planungssoftware für komplexe Herzoperationen ein. MRT- und CT-Daten können damit chirurgisch orientiert analysiert und Operationen realistisch simuliert werden. Dies verbessert die Planung, erhöht die Patientensicherheit und kann OP- und Intensivzeiten reduzieren.

Platz 6

Frühzeitige Erkennung entzündlicher Arthritiden durch KI-gestütztes Ultraschall-Screening

Klinik für Innere Medizin I, Sektion Rheumatologie, Campus Kiel

Mit einer Förderung von 120.000 Euro etabliert das UKSH ein neues Versorgungsmodell zur frühzeitigen Erkennung entzündlich-rheumatischer Erkrankungen. Im Zentrum steht ein automatisiertes Ultraschall-Screening mit dem Robotersystem ARTHUR, das standardisierte Bilddaten erfasst und KI-gestützt auswertet. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen schneller zu identifizieren und knappe rheumatologische Facharztressourcen gezielter einzusetzen. Gleichzeitig entstehen standardisierte Routinedaten als Grundlage für Forschung und perspektivisch personalisierte Medizin.

Platz 7

Herzerkrankungen früher erkennen durch neue Ultraschalltechnologie

Klinik für Kardiologie, Campus Lübeck

Mit einer Förderung von 98.142 Euro soll am UKSH eine Arbeitsgruppe „Myocardial Functional Imaging“ aufgebaut werden. Ziel ist es, die Steifigkeit des Herzmuskels mit einer innovativen Ultraschalltechnologie direkt, strahlungsfrei und nicht-invasiv zu messen. Veränderungen der Herzmuskel-Steifigkeit können ein frühes Zeichen verschiedener Herzerkrankungen sein, etwa bei Bluthochdruck, Herzmuskelverdickung oder kardialer Amyloidose. Die Methode soll am UKSH systematisch geprüft, weiterentwickelt und langfristig in die klinische Routine überführt werden.

Weitere Informationen zur Förderstiftung des UKSH gibt es unter www.uksh.de/foerderstiftung.