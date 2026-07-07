(Bild: Finja Thiede – Kiel Marketing)

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Erlebe Genuss pur bei „Käse trifft Wein“ – vom 10. bis 12. Juli am Bootshafen in der Kieler Innenstadt! Regionale Käsereien der KäseStraße Schleswig-Holstein treffen auf ausgewählte Winzer*innen aus Nord- und Süddeutschland und laden zum Probieren und Verweilen ein.

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Käsereien der KäseStraße Schleswig-Holstein treffen auf Weingüter aus Süd- und Norddeutschland und laden bei täglicher Livemusik zu einem kulinarischen Wochenende ein. Ob „Frohsinn“ oder „Uralter Friese“, ob Schaf-, Kuh- oder Ziegenmilch – die mit dem Gütezeichen ausgezeichnete Käsevielfalt sorgt mit Rosé-, Weiß- und Rotweinen für vielfältige Geschmackskombinationen.

Das kulinarische Angebot bei „Käse trifft Wein“ ist in diesem Jahr wieder vielfältig: Neben den Käsespezialitäten von Hof Berg, dem Meierhof Möllgaard und der Holtseer Landkäserei sorgen fünf weitere Verzehrstände für eine erweiterte Auswahl an regionalen Köstlichkeiten.

Wein und Brot aus dem Norden

Am Stand des Gütezeichens Schleswig-Holstein stellt das Weingut Ingenhof seine prämierten Weine aus der Holsteinischen Schweiz vor. Zudem gibt es feinste Backwaren, herzhafte Snacks und leckeren Kaffee vom Holzofenbäcker, der zudem alle teilnehmenden Käsereien mit frisch gebackenen Baguettes für ihre Käseteller versorgt.

Das komplette Programm findest du unter kiel-sailing-city.de