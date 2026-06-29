Bestes Sommerwetter, eiskalte Drinks und die beste Gesellschaft: Die falkemedia Regionalmedien luden am 24. Juni zum exklusiven Kundenevent direkt an die Fördebühne ein.
Wenn sich die Teams von KIELerleben, Lebensart im Norden, Rendsburgerleben, Tipps für Kids, FIETE und Geht Los! zusammentun, um einfach mal „Danke“ zu sagen, dann ist ein unvergesslicher Abend vorprogrammiert. Am Mittwoch der Kieler Woche 2026 feierten die falkemedia Regionalmedien gemeinsam mit rund 70 geladenen Kundinnen, Kunden, Partner*innen und Anzeigenkund*innen einen exklusiven Netzwerk-Abend der Extraklasse. Bei strahlendem Sonnenschein zeigte sich die KiWo von ihrer absoluten Schokoladenseite und bot den perfekten Rahmen, um das Engagement und den Erfolg der lokalen Wirtschaft gebührend zu würdigen.
VIP-Zelt, erstklassiges Catering und einzigartige Stimmung
Direkt an der pulsierenden Fördebühne bezog die falkemedia-Familie ein exklusives VIP-Zelt. Bei erstklassigem Catering und eiskalten Drinks stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Es wurden tolle, inspirierende Gespräche geführt, bestehende Partnerschaften vertieft und neue Ideen für den echten Norden geschmiedet.
Die Stimmung unter den Gästen war den gesamten Abend über einzigartig – geprägt von Herzlichkeit, Lockerheit und viel Urlaubsflair direkt an der Wasserkante.
Live-Musik der Extraklasse: Von Ivo Martin bis Chapo102
Neben dem kulinarischen Verwöhnprogramm überzeugte das Event durch den direkten Logenplatz am hochkarätigen Line-up der Fördebühne. Die geladenen Gäste konnten das Bühnenprogramm hautnah und exklusiv miterleben. Den musikalischen Auftakt machte um 18:30 Uhr der Indie-Pop-Newcomer Ivo Martin, bevor um 19:30 Uhr Ely Oaks die Beats übernahm.
Spätestens als um 21:30 Uhr Rap-Größe Chapo102 die Bühne zum Beben brachte, gab es auch im VIP-Zelt kein Halten mehr. Den krönenden, tanzbaren Abschluss eines perfekten Abends lieferte ab 22:45 Uhr Rick Menaira.
Ein riesiges Dankeschön von der gesamten Redaktion und den Verlagsteams an alle Partner für das entgegengebrachte Vertrauen, den genialen Austausch und diesen unvergesslichen Abend. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten gemeinsamen Projekte in und für Kiel!