Ein Abend direkt an der Fördebühne: Bei bestem Wetter genossen die Gäste der falkemedia Regionalmedien die Kieler Woche mit Blick auf die Bühne und Live-Musik von Ivo Martin. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Die Regio-Geschäftsführerinnen Kathrin Wesselmann und Gesa Schimmer (v.l) gemeinsam mit Lars Bracker von der Halle 400 beim Nordmedien-Abend an der Fördebühne. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Das Team von falkemedia mit Gründer Kassian Alexander Goukassian, Head of People & Culture Friederike Ewers und Logistik-Chef Thorsten Voss beim Nordmedien-Abend auf der Kieler Woche. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Gute Stimmung unter Gästen: Immobilienmaklerin Doris Heldt und Friseur Björn Donner im Austausch mit weiteren Gästen des Nordmedien-Abends. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Auch kulinarisch bestens versorgt: Das Catering sorgte mit feinen Snacks für die passende Begleitung zu Drinks, Gesprächen und Musik. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Herzlich willkommen beim Nordmedien-Abend: Schon beim Empfang begann der persönliche Austausch zwischen Gästen und dem Team von falkemedia. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Sportlicher Austausch beim Nordmedien-Abend: Ilka Jürgensen von 4 Fun Fitness war ebenfalls zu Gast an der Fördebühne. (Bild: falkemedia Nordmedien)

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Bestes Sommerwetter, eiskalte Drinks und die beste Gesellschaft: Die falkemedia Regionalmedien luden am 24. Juni zum exklusiven Kundenevent direkt an die Fördebühne ein.

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Wenn sich die Teams von KIELerleben, Lebensart im Norden, Rendsburgerleben, Tipps für Kids, FIETE und Geht Los! zusammentun, um einfach mal „Danke“ zu sagen, dann ist ein unvergesslicher Abend vorprogrammiert. Am Mittwoch der Kieler Woche 2026 feierten die falkemedia Regionalmedien gemeinsam mit rund 70 geladenen Kundinnen, Kunden, Partner*innen und Anzeigenkund*innen einen exklusiven Netzwerk-Abend der Extraklasse. Bei strahlendem Sonnenschein zeigte sich die KiWo von ihrer absoluten Schokoladenseite und bot den perfekten Rahmen, um das Engagement und den Erfolg der lokalen Wirtschaft gebührend zu würdigen.

Herzlich willkommen beim Nordmedien-Abend: Schon beim Empfang begann der persönliche Austausch zwischen Gästen und dem Team von falkemedia. (Bild: falkemedia Nordmedien)

VIP-Zelt, erstklassiges Catering und einzigartige Stimmung

Direkt an der pulsierenden Fördebühne bezog die falkemedia-Familie ein exklusives VIP-Zelt. Bei erstklassigem Catering und eiskalten Drinks stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Es wurden tolle, inspirierende Gespräche geführt, bestehende Partnerschaften vertieft und neue Ideen für den echten Norden geschmiedet.

Die Regio-Geschäftsführerinnen Kathrin Wesselmann und Gesa Schimmer (v.l) gemeinsam mit Lars Bracker von der Halle 400 beim Nordmedien-Abend an der Fördebühne. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Die Stimmung unter den Gästen war den gesamten Abend über einzigartig – geprägt von Herzlichkeit, Lockerheit und viel Urlaubsflair direkt an der Wasserkante.

Gute Stimmung unter Gästen: Immobilienmaklerin Doris Heldt und Friseur Björn Donner im Austausch mit weiteren Gästen des Nordmedien-Abends. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Live-Musik der Extraklasse: Von Ivo Martin bis Chapo102

Neben dem kulinarischen Verwöhnprogramm überzeugte das Event durch den direkten Logenplatz am hochkarätigen Line-up der Fördebühne. Die geladenen Gäste konnten das Bühnenprogramm hautnah und exklusiv miterleben. Den musikalischen Auftakt machte um 18:30 Uhr der Indie-Pop-Newcomer Ivo Martin, bevor um 19:30 Uhr Ely Oaks die Beats übernahm.

Auch kulinarisch bestens versorgt: Das Catering sorgte mit feinen Snacks für die passende Begleitung zu Drinks, Gesprächen und Musik. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Spätestens als um 21:30 Uhr Rap-Größe Chapo102 die Bühne zum Beben brachte, gab es auch im VIP-Zelt kein Halten mehr. Den krönenden, tanzbaren Abschluss eines perfekten Abends lieferte ab 22:45 Uhr Rick Menaira.

Das Team von falkemedia mit Gründer Kassian Alexander Goukassian, Head of People & Culture Friederike Ewers und Logistik-Chef Thorsten Voss beim Nordmedien-Abend auf der Kieler Woche. (Bild: falkemedia Nordmedien)

Ein riesiges Dankeschön von der gesamten Redaktion und den Verlagsteams an alle Partner für das entgegengebrachte Vertrauen, den genialen Austausch und diesen unvergesslichen Abend. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten gemeinsamen Projekte in und für Kiel!