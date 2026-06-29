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Umsonst und draußen im Kieler Umland: Am Samstag, den 11. Juli 2026, verwandelt das Flower Valley Festival die Festwiese in Blumenthal in ein Paradies für Live-Musik.

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Sieben Bands an einem einzigen Tag, ausgelassene Stimmung unter freiem Himmel und das alles komplett ohne Ticketkosten – das Flower Valley Festival 2026 lädt Anfang Juli zum Feiern und Entdecken ein. Auf der gemütlichen Festwiese in der Dorfstraße 13a in 24241 Blumenthal bei Kiel veranstaltet der Verein Water Violet Music & Kulturblume e. V. ein ganz besonderes Open-Air-Erlebnis. Das Besondere: Das Festival ist absolut nicht-kommerziell ausgelegt. Der Eintritt ist den gesamten Tag über frei, die Bands spielen auf Hutbasis und freuen sich über tatkräftige Spenden aus dem Publikum. Sollten am Ende des Tages überschüssige Einnahmen zusammenkommen, werden diese für soziale Zwecke gespendet.

Buntes Line-up und Einlasszeiten im Überblick

Das musikalische Programm ist abwechslungsreich kuratiert und bietet lokalen wie überregionalen Acts eine Bühne. Der Einlass auf das Gelände startet am Samstag um 14:00 Uhr, bevor das offizielle Festivalprogramm um 15:00 Uhr live auf der Bühne losbricht. Bis 23:00 Uhr wird dann gemeinsam getanzt und gefeiert.

Diese sieben Bands stehen auf der Bühne:

Water Violet & The Bottles

Dark Wednesday Club

Blake Cateris

Drummer In The Kitchen

Lea & Svepe

The Shit & The Shits

Bueno-Bueno

Lokales Catering: Von deftig bis eisgekühlt

Auch für das leibliche Wohl auf der Festwiese ist bestens gesorgt. Das kulinarische Angebot wird gemeinschaftlich vom Seeblick Imbiss Warder und dem Team der Kulturblume e.V. auf die Beine gestellt. Wer an dem warmen Julitag Lust auf eine süße Abkühlung hat, darf sich zudem auf den Stand von Liseis aus Kiel freuen, die mit ihren Eiskreationen vor Ort sein werden.

Wer seine Anreise mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln planen möchte, findet eine detaillierte Anfahrtsskizze sowie das offizielle Festivalplakat zum Download direkt auf der Website unter www.waterviolet.music. Einem perfekten Festival-Samstag im Kieler Umland steht also nichts mehr im Wege!