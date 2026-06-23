(Bild: Christina Götz)

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Karibische Vibes treffen auf orchestralen Bombast: Am Freitag, den 26. Juni, wartet auf dem Rathausplatz ein musikalisches Crossover-Highlight der Extraklasse auf alle Kieler-Woche-Fans.

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Die Kieler Woche ist bekannt für ihre Vielfalt, doch dieses Jahr wagt das Sommerfestival ein ganz besonderes Experiment: Beim traditionellen Classic Open Air verschmelzen erstmals klassische Klänge mit treibenden Reggae-Rhythmen. Unter dem Motto „Classic meets Reggae“ wird kein Geringerer als der international gefeierte Kölner Ausnahmekünstler Gentleman gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Kiel die Bühne zum Beben bringen. Los geht das Open-Air-Spektakel um 20:00 Uhr auf dem Rathausplatz.

Ein authentischer Dialog der Genres

Gentleman gilt als einer der prägenden Reggae-Musiker Europas. Mit Meilenstein-Alben wie Confidence und Diversity sowie globalen Kollaborationen mit Weltstars wie Sean Paul, Shaggy oder Pink hat er das Genre nachhaltig geprägt. Dass er nun von Kiels Philharmonikern begleitet wird, verspricht eine völlig neue emotionale Tiefe seiner Hits.

Die musikalische Leitung des Abends liegt in den Händen von Miki Kekenj. Der erfahrene Dirigent und Arrangeur ist ein Meister darin, Brücken zwischen Klassik, Pop und Hip-Hop zu schlagen. Unter seinem Taktstock wird das Orchester nicht bloß als Begleitung fungieren, sondern in einen echten, lebendigen Dialog mit Gentlemans Reggae-Grooves treten. Damit alle Fans dieses Highlight barrierefrei genießen können, wird direkt vor der Rathausbühne ein eigener, von beiden Seiten zugänglicher Bereich eingerichtet.

Kulturförderung aus Herzensangelegenheit

Ermöglicht wird dieses hochkarätige Kultur-Schmankerl durch den Kieler-Woche-Förderverein, der seit Jahren verlässlicher Partner der Landeshauptstadt ist und immer wieder spektakuläre Star-Kooperationen nach Kiel holt. Neben dem Classic Open Air unterstützt der 1999 gegründete Verein, dem zahlreiche namhafte lokale Unternehmen angehören, in diesem Jahr auch die Junge Bühne sowie das Hoftheater im Hiroshimapark.

Wer die Kieler-Woche-Familie ebenfalls unterstützen und Teil des Netzwerks werden möchte, findet alle Infos und Kontakte online unter www.kieler-woche.de/foerderverein.