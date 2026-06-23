(Bild: LH Kiel/Julia Meyer)

(Bild: LH Kiel/Gunnar Dethlefsen)

(Bild: LH Kiel/Gunnar Dethlefsen)

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Die Kieler Woche 2026 steuert auf ihr Bergfest zu – und pünktlich zur Wochenmitte klettert das Thermometer weiter nach oben. Damit die Partystimmung bei den hochsommerlichen Temperaturen ungetrübt bleibt, sorgen Stadt und Veranstalter für reichlich Abkühlung auf den Eventflächen.

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Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel: Kiels großes Sommerfestival hat einen echten Traumstart hingelegt. Doch die anhaltende Hitzewelle fordert von den Besucherinnen und Besuchern auch einiges ab. Die Landeshauptstadt Kiel und das Kieler-Woche-Büro appellieren daher an alle Gäste, auf sich und die Mitmenschen zu achten. Ausreichend Pausen, Sonnenschutz, eine Kopfbedeckung und vor allem viel Flüssigkeit sind jetzt das A und O für unbeschwerten Feierspaß.

(Bild: LH Kiel/Gunnar Dethlefsen)

Kostenloses Trinkwasser und schattige Oasen

Um den Flüssigkeitshaushalt stabil zu halten, müssen Gäste nicht tief in die Tasche greifen. Auf der Krusenkoppel und im Olympiazentrum Schilksee stehen öffentliche Trinkwasserspender bereit. Zudem wurde das Netz an „Refill-Stationen“ massiv ausgebaut: Überall auf dem Festgelände – von der Kiellinie über das Woderkant Festival und den Schlossgarten bis hin zum Internationalen Markt und dem Asmus-Bremer-Platz – können mitgebrachte Trinkflaschen kostenlos aufgefüllt werden. Zu erkennen sind die teilnehmenden Stände an einem gut sichtbaren DIN-A4-Plakat mit der Aufschrift „Wir sind Refill-Station“.

(Bild: LH Kiel/Gunnar Dethlefsen)

Wer eine Pause von der prallen Sonne sucht, findet im gesamten Stadtgebiet kreative Abkühlungsmöglichkeiten. Im Ratsdienergarten auf dem Playground warten neben Schattenplätzen auch eine Trinkwasserstation und sogar ein Planschbecken auf erschöpfte Füße. Ein optisches wie funktionales Highlight bietet der Schlossgarten: Hier spendet der „Skyfjord“, eine monumentale Installation aus 2.500 blauen Spinnakertüchern, großflächigen Schatten. Auf dem MUDDI Markt laden Sonnenschirme und ein erfrischender Gartenschlauch zur Auszeit ein, während der Ocean Fun Park am Bootshafen sowie Wassersprinkler an der Jungen Bühne für den nötigen Frischekick zwischendurch sorgen.

Umfassende Verhaltenstipps für heiße Tage hat die Stadt online unter www.kiel.de/hitze zusammengefasst. Bei spezifischen Fragen steht zudem das Amt für Gesundheit telefonisch unter der Kieler Nummer 901-2142 beratend zur Seite.