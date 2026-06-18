(Bild: LH Kiel/Gunnar Dethlefsen)

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Entdecke die Kieler Woche an ihren schönsten Orten: von maritimem Flair über internationale Genüsse bis zu Musik, Familienaktionen und besonderen Momenten am Wasser.

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Kieler-Woche-Jahrmarkt

Genieße leckere gebrannte Mandeln, süß duftende Zuckerwatte und erlebe Kiel im Riesenrad aus einer ganz besonderen Perspektive.

Kieler Heimathafen

Das Eingangstor der Kieler Woche: Hier erwartet dich ein stimmiges Bühnenprogramm, kombiniert mit einer kulinarischen Auswahl im maritimen Stil.

Internationaler Markt

Tauche ein in eine Welt der kulinarischen Vielfalt. Begib dich auf deine persönliche Genussreise und erlebe die einzigartige Kultur verschiedener Länder.

Erlebniswelt Schlossgarten

Kiels großer Park für die ganze Familie: Freu dich auf Kletteraktionen für Kids, eine große Spiel- und Tobelandschaft, eine Surfwelle, ein Familienareal mit Bungeetrampolin, Fußballaktionen, Slacklines, Crossboccia und kreative Workshops. Dazu erwarten dich täglich ein abwechslungsreiches Musik- und Kleinkunstprogramm sowie der Silent Dome – Kiels kultige Kopfhörerparty.

Playground

Ob K-Pop, Manga, Skaten oder Cosplay – auf dem Playground kannst du ausprobieren, worauf du schon immer Lust hattest. Schaffe Street-Art, bedrucke Stoffbeutel und T-Shirts und erlebe all das und noch mehr auf deinem Playground.

Bayernzelt

O’zapft is! Unter diesem Motto wird endlich wieder gefeiert und auf den Tischen getanzt. Natürlich im gemütlichen Festzelt und mit Erfolgsgaranten wie „Die Blechblos’n“.

Skandinavisches Fischerdorf

Erlebe Skandinavien-Flair an der Kiellinie: Ein Fischerdorf mit Leuchtturm, bunten Hütten und nordischen Spezialitäten erwartet dich – der perfekte Kurztrip zur Kieler Woche.

Landhafen

Im „Landhafen Kiel“ genießt du die Kieler Woche entspannt mit Drinks, maritimen Spezialitäten und Highlights wie Happy-Hour und Grill-Events – direkt mit Blick auf die Förde.

Kölsch Brothers

Kölsche Lebensfreude in Schleswig-Holstein: Freu dich auf frisch gezapftes Kölsch, „Frozen Aperol“, edle Weine und Gins – dazu tanzbare Beats und feierliche Stimmung, fast wie Karneval im Rheinland.

Caribbean Island

Inmitten exotischer Palmen kannst du dich ganz entspannt im Liegestuhl zurücklehnen, spritzige Cocktails genießen und zu lateinamerikanischen Klängen tanzen.

Internationale Willer Balloon Sail

Bei der Willer Balloon Sail steigen bunte Heißluftballone und Modellballone in den Himmel – ein unvergesslicher Anblick. Genieße Live-Bands, leckeres Essen und abends die leuchtenden Night Glows und Feuerwerke.

SunExpress Ocean Funpark

Im Bootshafen erwartet dich Action pur auf der Kieler Woche: SUP, Kajak, Wasser-Kletterwand, Riesenrutsche und jede Menge Förde-Vibes direkt am Wasser. Bei „Catch the Flag powered by Bauhaus“ sind Balance, Mut und Spaß gefragt. Für die entspannte Pause zwischendurch sorgt der Augustiner-Biergarten direkt auf der Fläche.

KiWo goes Blaupark: Gemeinsam feiern und Vielfalt erleben

Das neue Eventareal im Sport- und Begegnungspark Gaarden, Blaupark genannt, ist ein offener Ort für Begegnung, Kultur und Gemeinschaft. Mitten im Stadtteil entsteht zur Kieler Woche ein Raum, der Menschen zusammenbringt – unabhängig von Alter, Herkunft oder Geldbeutel. Hier treffen Kinderlachen, Musik, Bewegung und kreative Angebote aufeinander. Das Areal steht für Teilhabe statt Konsum und lädt zum Mitmachen, Verweilen und Austauschen ein. Lokale Akteur*innen erhalten eine Bühne, um sichtbar zu werden und den Charakter des Stadtteils mitzugestalten. Familien, Nachbar*innen und Besuchende aus ganz Kiel und darüber hinaus sind willkommen. So wird die Kieler Woche auch am Ostufer erlebbar: sozial, lebendig und nah an den Menschen.

In Schilksee starten und enden die meisten Regatten Auf der Spiellinie an der Krusenkoppel können sich die Kleinen täglich kreativ austoben Kieler Woche entdecken. Mit der mein.Kiel-App

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Alternativ findest du das Programm auf kieler-woche.de/programm.

Fotos: Sascha Klahn, Susann Becker