(Bild: Glanz & Gloria Bordesholm)

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Neue Sommerkollektionen, Purelei-Schmuck und 10 % Juni-Rabatt: Lies in diesem Artikel, was dich im Concept-Store Glanz & Gloria erwartet.

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Der Sommer zieht in den Kleiderschrank ein! Wer auf der Suche nach einzigartiger Mode, zeitlosem Schmuck und zauberhaften skandinavischen Geschenkideen ist, sollte dem charmanten Concept-Store Glanz & Gloria in Bordesholm dringend einen Besuch abstatten. Inhaberin Sabrina John hat pünktlich zur warmen Jahreszeit viele neue, handverlesene Lieblingsstücke zusammengestellt, die pure Lebensfreude in den Alltag bringen.

Nachhaltige Modetrends und skandinavischer Zauber

Die neue Sommerkollektion bei Glanz & Gloria lässt Fan-Herzen höher schlagen. Ab sofort gibt es die neuesten Designs von beliebten Labels wie Sorgenfri Sylt, Seasalt Cornwall, Armedangels und Heidekönigin zu entdecken. Die Kollektionen stehen für hochwertige Materialien, nachhaltige Produktion und maritime Leichtigkeit – perfekt für den Sommer im echten Norden.

Ergänzt wird der Fashion-Bereich durch den trendigen Schmuck von Purelei sowie zahlreiche liebevoll ausgewählte Deko-Elemente im skandinavischen Stil, die sich ideal als Geschenk für die Liebsten oder als Highlight für das eigene Zuhause eignen.

Exklusives Juni-Special: 10 % Rabatt sichern

Ein Besuch im Juni lohnt sich jetzt gleich doppelt: Den gesamten Monat über feiert der Concept-Store den Sommer mit einer exklusiven Rabattaktion. Kundinnen und Kunden erhalten 10 % Rabatt auf die gesamte Modekollektion von Seasalt Cornwall sowie auf den gesamten Schmuck von Purelei. Die perfekte Gelegenheit, um sich mit neuen Lieblingsstücken für die Urlaubssaison einzudecken.

Flexibel shoppen: Vor Ort in Bordesholm oder online

Wer es nicht persönlich nach Bordesholm schafft, muss auf die Sommertrends nicht verzichten. Viele der handverlesenen Artikel sind rund um die Uhr im hauseigenen Onlineshop verfügbar. So lässt sich das persönliche Shopping-Erlebnis ganz entspannt vom Sofa aus erledigen.