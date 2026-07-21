Gemeinsam Kiel gestalten: Unter dem Motto „Nachhaltig demokratisch“ sucht die Landeshauptstadt Kiel inspirierende Projekte für den Nachhaltigkeitspreis 2027. (Bild: Ki-generiert)

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Demokratie stärken und die Zukunft nachhaltig gestalten: Die Landeshauptstadt Kiel lobt den Nachhaltigkeitspreis 2027 aus und vergibt Preisgelder von insgesamt 5.000 Euro. Ab sofort können sich engagierte Initiativen bewerben.

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Demokratie lebt vom Mitmachen – und eine nachhaltige Entwicklung gelingt nur gemeinsam. Unter dem zukunftsweisenden Motto „Nachhaltig demokratisch: Projekte zur Demokratieförderung und -vermittlung in Kiel“ startet die Landeshauptstadt die Bewerbungsphase für den Nachhaltigkeitspreis 2027. Gesucht werden künftige Preisträger, die beweisen, wie eng Beteiligung, Mitbestimmung und der Schutz unserer Umwelt miteinander verwoben sind. Wo Menschen Verantwortung übernehmen und mitentscheiden können, entstehen schlichtweg die besten Lösungen für die Herausforderungen von morgen.

Wer kann mitmachen?

Seit 2016 würdigt die Stadt Kiel das vorbildliche Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Auch für die Ausgabe 2027 ist die Bandbreite an möglichen Einsendungen groß. Gesucht werden Initiativen, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Dimensionen geschickt verknüpfen:

Kinder- und Jugendparlamente, die konkrete Projekte für den Klima- und Ressourcenschutz umsetzen.

Demokratische Schulprojekte, bei denen Schülerinnen und Schüler ihren Schulalltag nachhaltig umgestalten.

Bürgerinitiativen, die sich aktiv in eine nachhaltige Stadtentwicklung einbringen.

Projekte zur politischen Bildung, kreative Veranstaltungsformate oder Aktionen zur Stärkung der Teilhabe.

5.000 Euro Preisgeld: So funktioniert die Bewerbung

Der Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert, die auf mehrere Gewinnerprojekte aufgeteilt werden können. Bewerben können sich Initiativen, Vereine, Gruppen oder Einzelpersonen aus Kiel bis zum 15. November. Die Einreichung ist flexibel: Möglich sind der klassische Postweg, das digitale Online-Formular oder sogar ein kurzes Bewerbungsvideo.

Alle Details zum Verfahren sowie das Bewerbungsformular stehen auf www.kiel.de/nachhaltigkeitspreis bereit. Für persönliche Rückfragen steht Jana Wilkening vom städtischen Umweltschutzamt per E-Mail (Jana.Wilkening@kiel.de) oder telefonisch unter (0431) 901-3704 zur Verfügung.