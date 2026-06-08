(Bild: Gunnar Dethlefsen)

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Wissenschaft an der Förde: Die CAU lädt zur „kieler uni live“ an die Kiellinie ein. Erlebt spannende Experimente gratis – und erfahrt, wie ihr in wenigen Minuten den Bachelor macht!

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Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) verwandelt auch in diesem Jahr die Wiese vor dem Internationalen Begegnungszentrum (IBZ) am Anfang der Kiellinie in ein großes Mitmach-Areal – mit Wissenschaft zum Anfassen und Erleben. Nach der Eröffnung der „kieler uni live“ am 20. Juni um 12 Uhr erwartet euch während der Kieler Woche täglich von 11 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Willkommen sind alle! Für Kinder mit Eltern, Studieninteressierte oder Alltags-Neugierige aller Altersgruppen bieten über 200 Studiengänge, acht Fakultäten, vier Forschungsschwerpunkte und zwei Exzellenzcluster jede Menge Stoff für spannende Experimente und Geschichten. Der Eintritt ist frei!

(Bild: Gunnar Dethlefsen)

Wissensparcours an der Kiellinie

Inmitten der belebten Kieler-Woche-Meile zeigt die Kieler Uni ihre ganze Vielfalt: Entdeckt verschiedene Forschungsfelder, erlebt Experimente hautnah und macht selber mit. Begebt euch auf Edelsteinsuche, taucht ein in die Unterwasserwelt von Salzwiesen und Seegras, versucht euch im Programmieren oder erfahrt spielerisch mehr über den menschlichen Körper, frühere Lebensweisen und Zukunftsfragen.

Natürlich dürfen auch die beliebten Blitzsprachkurse nicht fehlen: Neben hilfreichen Tipps zur italienischen Gestik für den Sommerurlaub könnt ihr unter anderem erste Sprachkenntnisse auf Polnisch, Ukrainisch, Niederländisch, Chinesisch oder Platt erlangen.

(Bild: Gunnar Dethlefsen)

Wieder dabei: „Bachelor of KiWo“

Wenn schon studieren, dann doch bitte mit Abschluss. Wer sich erfolgreich durch den Wissensparcours bewegt, einige Kurse belegt und Lust auf eine extra Portion Spaß hat, bekommt den „Bachelor of Kieler Woche“ inklusive Urkunde und Abschlussfoto. Geeignet ist das Schnellstudium für alle ab sechs Jahren. Voraussetzung ist Neugier auf Wissen.

Programm in der Seeburg

Direkt neben dem Pagodenpark wird zusammen mit der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft (SHUG) die Seeburg geöffnet. Neben der beliebten Science Show stellen Wissenschaftler*innen Neuestes aus ihrer Forschung vor. In diesem Jahr zum ersten Mal: Der Lernort Seeburg heißt euch im Glasanbau herzlich willkommen. Lernt den Digital Learning Campus kennen und erlebt Technik und Wissenschaft zum Anfassen.

(Bild: Gunnar Dethlefsen)

„Science Comes to Town“

Drei europäische Städte – 365 Tage Wissenschaft: Mit „Science Comes to Town“ rückt 2026 ein Jahr lang die Wissenschaft in den Mittelpunkt der Städte Kiel, Brest und Split. Das EU-geförderte Projekt bringt mit Festivals, Workshops, Mitmachaktionen und weiteren Formaten Forschung direkt in die Städte und Regionen. Auch die CAU beteiligt sich das gesamte Jahr mit vielen Veranstaltungen am Programm. Mehr zur kieler uni live unter: www.uni-kiel.de/live