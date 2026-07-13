(Bild: Julia Marre)

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Hier werden Ateliers zu Bühnen und Hörsäle zum Showroom: Zur Jahresausstellung „Einblick/Ausblick“ öffnet die Muthesius Kunsthochschule in Kiel vom 23. bis 26. Juli, ihre Türen. Gäste können vier Tage lang bei freiem Eintritt einmalige Einblicke in Schleswig-Holsteins einzige Kunsthochschule erhalten.

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Vielfältige Arbeiten aus Kunst und Design

Mehr als 600 Studierende aus Kunst und Design zeigen ihre im Studienjahr entstandenen Projekte. Wer die Kunsthochschule besucht, kann sich über die künstlerische und gestalterische Arbeit informieren – das Spektrum reicht von Malerei, Zeichnung, Fotografie, Buchgestaltung, Video, Skulptur und Produktdesign über Szenografie und Interior Design bis hin zur multimedialen Installation.

Konzerte, Performances & Führungen

Begleitet wird die Jahresausstellung von einem mehrtägigen kulturellen Programm, das Studierende organisiert haben: Es wird Konzerte, DJ-Sets, Performances, Installationen, Filmvorführungen, einen Kiosk mit Kunst und Design sowie einen Kunstbuch-Flohmarkt geben. Studieninteressierte können die 10.000 Quadratmeter große Ausstellung während geführter Rundgänge mit Studierenden erkunden.

Eröffnung und Preisverleihung am 23. Juli

„Die Muthesius Kunsthochschule ist ein kultureller Ort, an dem Bilder einer offenen und besseren Zukunft entstehen. Unsere Jahresausstellung ist ein rauschendes Fest voller Kunst und Gestaltung“, sagt Prof. Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule. „Einblick/Ausblick ist ein Beispiel weltoffener und zugleich kritischer Kultur – als kleiner Widerstand gegen die großen Extreme.“ Am Donnerstag, 23. Juli, wird Arne Zerbst um 17 Uhr die Jahresausstellung im Innenhof der Kunsthochschule feierlich eröffnen. Während der Eröffnung wird der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen verliehen.

Eröffnung: Donnerstag, 23. Juli, um 17 Uhr auf dem Innenhof der Kunsthochschule an der Legienstraße 35 in Kiel. Im Anschluss daran sind alle Ausstellungsräume – darunter auch die Räume am Knooper Weg 75 – geöffnet. Die Jahresausstellung ist auf dem Campus am Freitag, 24., und Samstag, 25. Juli, von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag, 26. Juli, von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr dazu: www.muthesius-kunsthochschule.de sowie www.einblickausblick.de