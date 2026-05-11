(Bild: Waterkant Festival)

(Bild: Waterkant Festival)

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Bist du bereit für den Innovations-Hotspot des Nordens? Am 18. und 19. Juni 2026 verwandelt sich das Kieler MFG5-Gelände in eine Ideen-Schmiede direkt an der Förde.

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Das Waterkant Festival ist der Ort, an dem Theorie auf echte Begegnungen trifft. In der entspannten Atmosphäre direkt an der Kieler Förde geht es dieses Jahr vor allem um eines: Wie wir unsere Zukunft aktiv gestalten können, statt nur über sie zu reden.

Zwischen Vision und Verantwortung: Gesellschaft & Demokratie

Ein Highlight im Programm ist der Austausch über den Zukunftsbegriff in Schleswig-Holstein. Passend zum Buch „Keine Zukunft ist auch keine Lösung“ diskutiert die Speakerin Baro Vicenta Ra Gabbert unter anderem mit Ministerpräsident Daniel Günther darüber, was unser Bundesland morgen ausmacht. Es geht um echten gesellschaftlichen Impact und die Frage, wie digitale Technologien unsere politische Meinungsbildung verändern.

(Bild: Waterkant Festival)

Digitale Souveränität: Was passiert mit unseren Daten?

Ein zentrales Thema der diesjährigen Sessions ist die Frage nach unserer Unabhängigkeit im Netz. Es geht weniger um die Digitalisierung an sich, sondern vielmehr darum, wie wir sicher und souverän mit ihr umgehen:

• Datensicherheit & Verantwortung: Inken Paland (velai.ai) zeigt auf, wie KI verantwortungsvoll im Unternehmen eingesetzt werden kann.

• Open Source & Resilienz: Experten wie Frank Karlitschek (Nextcloud) und Digitalminister Dirk Schrödter debattieren über technologische Abhängigkeiten von großen Tech-Giganten und wie der Mittelstand souveräne IT-Lösungen nutzen kann.

• Cyber-Sicherheit: Wie schützen wir uns effektiv vor Angriffen und was bedeutet Cyber-Resilienz auf europäischer Ebene?

Netzwerken mit echtem Festival-Feeling

Neben den intensiven Sessions auf den Bühnen bietet das Waterkant Festival den perfekten Rahmen für spontanes Networking. Mit Foodtrucks, kühlen Drinks und einer interaktiven Zukunftsausstellung direkt an der Wasserkante triffst du hier Menschen, denen du im Alltag sonst kaum begegnest. Es ist die ideale Mischung aus fachlichem Tiefgang und nordischer Gelassenheit.

Sichere dir jetzt dein Ticket und gestalte die Zukunft mit!