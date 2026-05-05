(Bild: Rio Reiser Archiv / Gert Möbius)



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Von „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ bis zum „König von Deutschland“: Ab dem 24. Mai widmet das Nordfriesland Museum Nissenhaus dem Ausnahmekünstler Rio Reiser eine beeindruckende Sonderausstellung. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen von „aufgewacht und rebelliert“.

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Rio Reiser war weit mehr als nur ein Musiker – er war Poet, Rebell und das Sprachrohr einer ganzen Generation. Mit der neuen Sonderausstellung „Rio Reiser – aufgewacht und rebelliert“ setzt das Nordfriesland Museum in Husum diesem facettenreichen Künstler ein Denkmal.

Besucher dürfen sich auf eine tiefgreifende Reise durch Leben und Werk freuen. Die Ausstellung zeigt:

Originale Handschriften: Erleben Sie die Entstehung legendärer Texte hautnah.

Persönliche Objekte: Private Einblicke in das Leben des Künstlers abseits der Bühne.

Fan-Erinnerungen: Dokumente, die zeigen, wie Rio Reisers Musik die Menschen bewegte.

Weggefährten: Zeitzeugen kommen zu Wort und eröffnen völlig neue Perspektiven auf den Menschen hinter der Kunstfigur.

Ob als Frontmann von „Ton Steine Scherben“ oder als Solo-Ikone – Rio Reisers Einfluss auf die deutsche Rock- und Popkultur ist bis heute ungebrochen.