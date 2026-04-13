(Bild: Wilwarin )

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Schlechte Nachrichten für alle Festival-Fans: Das für den 5. und 6. Juni geplante Wilwarin Festival in Ellerdorf findet nicht statt. Die Veranstalter mussten schweren Herzens die Reißleine ziehen. Alle Infos zu den Hintergründen und zur Ticket-Rückerstattung findet ihr hier.

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Eigentlich sollte sich der Wald von Ellerdorf bei Warder im Juni wieder in ein vibrierendes Open-Air-Areal verwandeln. Doch wie die Verantwortlichen am 12. April offiziell mitteilten, wird das Wilwarin Festival 2026 nicht stattfinden.

Der Grund: Steigende Kosten und zu wenig Ticketverkäufe

Das Festival, das sich seit zwei Jahrzehnten zu 100 Prozent über Tickets und Getränke finanziert, kämpft mit der aktuellen wirtschaftlichen Realität. Laut Statement konnten bis zum Stichtag kaum 2000 Tickets verkauft werden – zu wenig, um die täglich steigenden Infrastrukturkosten zu decken und ein Festival in der gewohnten Qualität sicherzustellen. Um das Risiko unbezahlter Rechnungen abzuwenden, sahen sich die Macher gezwungen, das Event abzusagen.

Wie geht es jetzt weiter?

Für alle, die bereits ein Ticket erworben haben, gibt es eine wichtige Nachricht: Alle Ticketkäufe werden zurückerstattet. Die Veranstalter werden zudem in den kommenden Tagen auf alle Mitwirkenden, Unterstützer und Geschäftspartner zugehen, um Lösungen für laufende Verpflichtungen zu finden.

Ein trauriger Abschied mit Hoffnungsschimmer

Das Team hinter dem Wilwarin zeigt sich tiefbetrübt und bittet alle Helfer und Fans, die bereits Herzblut in die Planung gesteckt haben, um Entschuldigung. Doch trotz des Rückschlags bleibt ein optimistischer Blick in die Zukunft: „Jedem Sonnenuntergang folgt der Sonnenaufgang“, so das Team. Über die weiteren Entwicklungen und mögliche zukünftige Formate halten euch die Veranstalter auf ihren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden.