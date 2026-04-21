Sie freuen sich, wenn im Schloss künftig eine moderne Konzertsaalorgel zum Einsatz kommt (von links): Konzerthausdirektor Tobias Scharfenberger, Generalintendant Daniel Karasek, Sara Risch (Orchestervorstand), der ehemalige GMD Georg Fritzsch,... (Bild: Landeshauptstadt Kiel/Kerstin Graupner)

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Das frisch sanierte Konzerthaus am Kieler Schloss könnte bald um ein zentrales Element reicher werden: eine neue Orgel. Dank einer Großspende stehen bereits mehr als eine Million Euro bereit – insgesamt werden rund 1,8 Millionen Euro benötigt.

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Geplant ist eine moderne Konzertsaalorgel mit 50 bis 55 Registern, deren Einbau frühestens 2029 erfolgen könnte. Für viele ist die Orgel weit mehr als ein Instrument. Georg Fritzsch, ehemaliger Generalmusikdirektor des Theaters Kiel und engagierter Kämpfer für eine Orgel im Konzertsaal, bringt es auf den Punkt: „Mit der Orgel ist es wie mit dem frisch sanierten Konzertsaal am Schloss. Wer einen Konzertsaal will, muss auch eine Orgel wollen. Es verhält sich so wie die Förde zum Wasser: Wer die Förde will, muss auch das Wasser wollen. Die Orgel ist das architektonische und künstlerische Zentrum des Konzertsaals.“

Auch Ulf Kämpfer betont die Bedeutung: „Ich freue mich sehr, dass unser Konzerthaus am Schloss dank dieser außergewöhnlichen Spendenbereitschaft wieder eine Orgel bekommen wird. Mit der Orgel würde die Sanierung des Konzerthauses vollendet.“

Nach der Wiedereröffnung wäre die Orgel damit der nächste große Schritt für einen der wichtigsten Kulturorte Kiels.