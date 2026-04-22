(Bild: Fehmarn Feeling)

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Frühlingszeit ist Ausflugszeit! Für einen spontanen Tapetenwechsel liegt Fehmarn perfekt: schnell erreicht und voller kleiner Lieblingsplätze. Wir zeigen dir Orte und Erlebnisse, die du auf der Sonneninsel unbedingt mitnehmen solltest.

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1. Kröpel probieren

Fluffig, weich und zuckerig: Kröpel sind eine wahre Fehmarn-Spezialität und erinnern ein wenig an Schmalzkuchen oder Futjes. Traditionell werden sie zur Erntezeit serviert und sogar mit einer eigenen Feierlichkeit, dem Kröpelfest (26. August 2026), zelebriert. Wer die Spezialität probieren will, kann dies oft in lokalen Bäckereien oder Hofcafés tun – früh da sein oder vorbestellen lohnt sich.

2. Schiffe gucken im Hafen Orth

Dieses Kleinod solltest du unbedingt auf deine Fehmarn-Liste setzen: Der Hafen von Orth ist zu jeder Jahreszeit, aber vor allem im Frühling und Sommer einfach bezaubernd. Während kleine Segelschiffe und Kutter im Hafenbecken hin- und herschaukeln und die Möwen am Himmel ihre Kreise ziehen, kannst du in einem der Cafés oder bei einem Fischbrötchen die sagenhafte Kulisse genießen. Nur wenige hundert Meter weiter lockt der Deich für einen Spaziergang.

3. Shoppen in Burg

Der Stadtteil Burg ist das pulsierende Epizentrum der Insel – und dennoch wahnsinnig charmant und gemütlich. Diverse Geschäfte, Boutiquen, Concept Stores, Cafés und Restaurants laden dazu ein, entdeckt zu werden. Schau etwa bei DecoGoodies, im Buchladen Sonnenseiten oder bei Bug‘s Wohnen & Schenken vorbei. Es lohnt auch ein Blick in Seitenstraßen und Hinterhöfe.

4. Spazieren an der Steilküste

Wer pure Inselnatur sucht, ist am Steilufer bei Katharinenhof goldrichtig. Unter hohen Klippen verläuft ein weiter, steiniger Naturstrand, perfekt für lange Spaziergänge mit traumhaftem Ostsee‑Panorama. Halte Ausschau nach kleinen Schätzen wie rundgewaschenen Glasscherben oder Hühnergöttern. Besonders schön: Setz dich auf einen Stein und lass für einen Moment die Ruhe und Weite auf dich wirken.

5. Hofcafé-besuch

Keine Fehmarn-Auszeit ohne Hofcafé-Besuch. Davon gibt es einige auf der Insel. Angeboten werden meist hausgemachte Kuchen und Torten oder Windbeutel mit einer üppigen Portion Sahne. Einfach im Grünen sitzen, einen Kaffee schlürfen und das idyllische Flair aufsaugen.

Darf es noch etwas mee(h)r sein?

Viele weitere Eindrücke von der Insel Fehmarn findest du auf unserem Instagram-Account @fehmarnfeeling!