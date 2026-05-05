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Schleswig-Holstein bekommt ein neues Highlight in der Event-Landschaft! Mit der „NEWGAME“ entsteht am 4. und 5. Juli 2026 in den Holstenhallen Neumünster ein Format, das weit über den klassischen E-Sport hinausgeht.

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Ob du auf packende Landesmeisterschaften stehst, dich in fremde Welten beim Cosplay träumst oder deine Trading Card Decks liebst – hier verschmelzen digitale und analoge Gaming-Kulturen zu einem einzigartigen Erlebnis.

E-Sport ist längst kein Nischenthema mehr, sondern ein fester Teil unserer modernen Digitalkultur. Das hat auch der E-Sport Verband Schleswig-Holstein (EVSH) erkannt und präsentiert gemeinsam mit KEEPSEVEN ein Event-Konzept, das verschiedene Communities unter einem Dach vereint. Neumünster wird damit zum zentralen Treffpunkt für alle, die Gaming und Popkultur im echten Leben feiern wollen.

E-Sport-Action trifft auf bunte Cosplay-Welten

Das sportliche Herzstück der Veranstaltung bleiben die E-Sport-Landesmeisterschaften, die nun in das erweiterte NEWGAME-Format integriert werden. Doch die Veranstalter gehen einen Schritt weiter: Während der EVSH den sportlichen Bereich verantwortet, bringt der Partner KEEPSEVEN Expertise in den Bereichen Cosplay und Trading Card Games (TCG) mit ein.

Diese Mischung macht’s: Während auf den Bildschirmen um den Titel gezockt wird, sorgen kunstvolle Kostüme und strategische Kartenduelle für eine besondere Atmosphäre. Es geht darum, Menschen aus ganz unterschiedlichen Welten zusammenzubringen und den Austausch zwischen den Communities, der Wirtschaft und der Bildung zu fördern.

Ein starkes Zeichen für den Norden

Ziel ist es, Schleswig-Holstein als festen Standort für Gaming-Kultur zu etablieren. „Wir wollten einen Rahmen schaffen, der zeigt, wie vielfältig Gaming-Kultur heute ist“, erklärt Daniela Stahl vom EVSH. Auch Bianca Andersen von KEEPSEVEN betont, dass es im Norden bislang zu wenige vergleichbare Events gibt. Die NEWGAME schließt diese Lücke und bietet einen physischen Ort für alle, die sonst überwiegend digital vernetzt sind.

Neben dem Spaßfaktor werden auch wichtige Kompetenzen wie Teamarbeit und strategisches Denken großgeschrieben. Wenn du also Lust auf fairen Wettbewerb und echte Leidenschaft hast, solltest du dir dieses Event nicht entgehen lassen.

Hier erfährst du mehr über NEWGAME!