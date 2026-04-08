(Bild: Anna Kemppaninen)

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Bereit für ein Upgrade deiner Sinne? Vom 8. bis 12. Mai 2026 kehrt das Frequenz_Festival zurück und verwandelt die Landeshauptstadt in eine Bühne für das Außergewöhnliche. Zwischen internationalen Weltpremieren, audiovisuellen Licht-Installationen und experimentellen Beats zeigt das Festival, wie Musik im Jahr 2026 wirklich klingt.

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Kiel ist bereit für neue Impulse: Zum siebten Mal bringt das Frequenz_Festival experimentelle Musik und audiovisuelle Kunst direkt an die Förde. An insgesamt acht verschiedenen Spielorten wird Klang nicht nur hörbar, sondern durch Technologie und Performance auch fühlbar und sichtbar gemacht. Es ist ein Festival für Entdecker, für Neugierige und für alle, die genug vom musikalischen Einheitsbrei haben.

Internationale Stars & Weltpremieren in Kiel

Das Line-up liest sich wie das Who-is-Who der zeitgenössischen Kunstszene. Internationale Größen wie Alexander Schubert, Mariska de Groot oder das Berliner Ensemble KNM treffen auf innovative Formate von Kollektiven wie NEKO3. Über fünf Tage hinweg erwarten die Besucher mehrere Welt- und Deutschlandpremieren, die speziell für die Räume in Kiel konzipiert wurden.

Im Mittelpunkt steht dabei eine Generation von Künstler*innen, die die Grenzen zwischen Klang, Raum und digitalen Medien auflösen. Ob immersive Sound-Installationen oder genreübergreifende Performances – das Frequenz_Festival denkt Musik völlig neu.

Ein Highlight für den Nachwuchs: Die neue Formation aus SH

Besonders stolz ist das Festival auf die Förderung lokaler Talente. Nachdem sich im Rahmen des Jugend Podiums eine neue Formation aus mehrfach ausgezeichneten Bundespreisträgerinnen von „Jugend musiziert“ und Frühstudierenden gegründet hat, folgt nun der große Moment: Gemeinsam mit dem begabten jungen Komponisten Julius von Lorentz präsentiert das Ensemble eine spannende Uraufführung. Ein Beweis dafür, dass die musikalische Zukunft Schleswig-Holsteins so experimentierfreudig wie nie zuvor ist.

Musik, Education & Erlebnisse für Alle

Das Frequenz_ Konzept ruht auf drei Säulen: Festival, Edition und Education. Das bedeutet, dass es nicht nur um passives Zuhören geht. Workshops und Vermittlungsprogramme laden dazu ein, selbst in die Welt der audiovisuellen Kunst einzutauchen und die Technik hinter den Klängen zu verstehen.

Du willst dabei sein? Tauch ein in fünf Tage voller Inspiration, neuer Perspektiven und Klangwelten, die du so noch nie gehört hast.

Wann: 08. – 12. Mai 2026

Wo: 8 Spielorte in ganz Kiel

Mehr Infos & Programm