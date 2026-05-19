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Bei den Störchen geht eine Ära zu Ende: Steffen Schneekloth wird sein Amt als Präsident der KSV Holstein nach Ablauf seiner aktuellen Amtszeit im Sommer 2027 niederlegen. Damit stellt der 60-Jährige frühzeitig die Weichen für eine Neuausrichtung im Präsidium der Kieler

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Paukenschlag im Storchennest: Wie der Verein heute bekannt gab, wird Steffen Schneekloth über den 30. Juni 2027 hinaus nicht mehr als Präsident zur Verfügung stehen. Die Entscheidung fiel bereits im Frühjahr, um dem Aufsichtsrat eine langfristige Planung für die Nachfolge zu ermöglichen.

Entscheidung aus persönlichen Gründen

Schneekloth, der das Amt seit 2017 bekleidet, betonte, dass der Schritt wohlüberlegt sei. „Ich habe dem Aufsichtsrat der KSV Holstein bereits im März dieses Jahres mitgeteilt, dass ich mich aus persönlichen Gründen zu diesem Schritt entschieden habe“, erklärte er seinen Rückzug. Bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2027 wolle er seine Aufgaben jedoch weiterhin mit „hohem Engagement und großer Leidenschaft“ ausführen.

Der scheidende Präsident blickt mit Dankbarkeit auf ein Jahrzehnt zurück, das den Verein nachhaltig verändert hat. Er hob dabei besonders die Unterstützung der Förderer hervor: „Ich bin der KSV Holstein und insbesondere Gerd Lütje und Dr. Hermann Langness [...] sehr dankbar, dass sie mir 2017 das Amt des Präsidenten [...] zugetraut und anvertraut haben.“

Ein Erbe des Erfolgs: Vom Traditionsverein zum Bundesligisten

Die Bilanz von Steffen Schneekloth lässt sich sehen. Unter seiner Führung vollzog Holstein Kiel nicht nur den Strukturwandel hin zu einem modernen Proficlub, sondern feierte auch die größten sportlichen Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte – gekrönt durch den historischen Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2024.

Andreas Breitner, Aufsichtsratsvorsitzender der KSV, würdigte die Verdienste Schneekloths in höchsten Tönen: „In seiner Amtszeit hat sich Holstein Kiel sehr erfolgreich weiterentwickelt und daran hat er maßgeblichen Anteil.“ Breitner betonte zudem, dass Schneekloth den Verein „nachhaltig geprägt und dahin geführt hat, wo andere vergleichbare Clubs gerne wären.“

Blick in die Zukunft: Wahl im Dezember

Auch wenn Schneekloth noch bis 2027 im Amt bleibt, beginnt der Prozess für seine Nachfolge bereits jetzt. Bei der kommenden Mitgliederversammlung im Dezember wird das Thema eine zentrale Rolle spielen. Der Präsident wird turnusgemäß auf Vorschlag des Aufsichtsrats gewählt – die frühzeitige Ankündigung gibt dem Gremium nun die nötige Zeit für einen geordneten Auswahlprozess.

Eines steht für Steffen Schneekloth jedoch fest: Auch nach seinem Ausscheiden bleibt die Liebe zum Verein bestehen. „Ich werde der KSV Holstein auch in Zukunft weiter eng verbunden bleiben“, so der Präsident abschließend.