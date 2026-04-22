(Bild: Erdbeer- und Himbeerhof Steinwehr)

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Am 9. und 10. Mai von 10 bis 18 Uhr lädt der Frühlingsmarkt auf Gut Steinwehr zum entspannten Bummeln und Genießen ein.

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In historischer Atmosphäre präsentieren ausgewählte Aussteller*innen Pflanzen, Dekorationen für Haus und Garten, Textilien, Outdoormöbel, Technik sowie regionale Köstlichkeiten – mit vielen Ideen rund ums Leben im Grünen. Familien erwartet ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Ponyreiten und Mitmachaktionen. Für Genuss sorgt das Steinwehrer Café mit hausgemachten Torten und Kuchen aus eigenen Früchten. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei, das Parken ist kostenlos. Hier gehts zu mehr Informationen!