(Bild: Mareike Neumann, Fuego del Sur)

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Draußen schmeckt es gleich noch besser: Im Fuego del Sur an der Halle 400 beginnt die Terrassensaison – mit köstlichen Saisongerichten, Kaffee, Kuchen und einer erfrischenden Eiskarte.

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Die Außenplätze im Fuego del Sur sind der Spot für sonnige Pausen und entspannte Abende. Im vergangenen Jahr hat der Außenbereich einen rundum frischen Look erhalten und wartet schon darauf, endlich wieder Gäste zu beherbergen.

Spargel im Spotlight

Aktuell spielt Spargel wieder die Hauptrolle auf der Saisonkarte: cremig als vollmundige Suppe, kross und knusprig als Bruschetta-Variante oder klassisch mit Salzkartoffeln. Dazu wahlweise Hollandaise oder Butter – und wenn du magst, ein Stück Fisch oder Fleisch als Begleitung. Die beliebten Klassiker sind natürlich weiterhin an Bord – von Pizza und Pasta bis zu Fisch und argentinischen Steaks.

Kaffeepause oder Eislaune?

Nachmittags wird das Fuego del Sur zum Treffpunkt für eine gediegene Kaffeepause – selbstverständlich mit hausgemachten Kuchenspezialitäten. Wer lieber löffelt, findet seit Kurzem wieder erfrischende Kreationen wie Eiskaffee oder Erdbeerbecher auf der Eiskarte.

Ob drinnen oder draußen: Gastgeber Sadat Bujupaj heißt dich jederzeit gerne im Fuego del Sur willkommen! Mehr Infos und Reservierungen unter www.fuegodelsur.com und Tel.: 0431 / 888 602 78.