Celia Mennerow und Dana Wilhelmsen haben beim ersten Förde Fräulein Flohmarkt erfolgreich verkauft. (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

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Der Förde-Fräulein-Nachtflohmarkt geht in die zweite Runde! Lies in diesem Artikel, was dich erwartet und lass dir die Schnäppchen-Jagd nach deinen neuen Lieblingsstücken nicht entgehen.

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Der erste Förde-Fräulein-Nachtflohmarkt war ein voller Erfolg – und schreit förmlich nach Wiederholung. Mehr als 2.000 Besucher*innen, über 120 Stände und eine Schlange, die sich schon vor 18 Uhr entlang der Halle 400 zog, haben gezeigt: Kiel hat Lust auf besondere Abende.

Bereits lange vor dem Einlass warteten Hunderte in der Abendluft auf den Start. Viele sicherten sich ihre Tickets vorab, doch auch an der Abendkasse blieb der Andrang bis in die späten Stunden ungebrochen.

Drinnen verwandelte sich die Halle 400 in einen lebendigen Treffpunkt für alle, die Vintage lieben, nach Unikaten suchen oder einfach einen besonderen Abend erleben wollten. Zwischen Mode, Schmuck und Designstücken wurde gestöbert, gefeilscht und kombiniert.

Mehr als nur Flohmarkt

Was den Nachtflohmarkt besonders macht: die Mischung aus Shopping und Erlebnis. Food & Drinks, DIY-Aktionen, eine Modenschau und Musik sorgten für echte Festivalstimmung. Spätestens bei der After-Show-Party war klar – das ist mehr als ein klassischer Flohmarkt.

Zweiter Termin: 29. Mai

Die enorme Nachfrage hat es deutlich gemacht: Kiel will mehr davon. Deshalb steht jetzt fest – der zweite Förde-Fräulein-Nachtflohmarkt findet am 29. Mai statt.

Wenn du beim ersten Mal keinen Stand ergattern konntest oder einfach noch einmal dabei sein willst, solltest du schnell sein: Die Plätze sind begrenzt und die Nachfrage hoch.