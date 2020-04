Dank Covid-19: Bandcontest im Live-Stream 

Nico Gwozdz und Niklas Griebel (v. li.) organisieren am Freitag den Bandcontest Kick Out Corona im Live-Stream und sammeln Spenden.

0

Aus einer lokalen Veranstaltung wird am Freitag, den 10. April ein bundesweiter Musikwettbewerb. Meldet euch für den Bandcontest im Live-Stream an.

Normalerweise duellieren sich Bands im Wettstreit um die beste Performance in Veranstaltungshäusern vor einem großen Publikum – in Zeiten von Corona ist jedoch alles etwas anders. Video-Streams von Konzerten sind aktuell keine Seltenheit. Nun gestatten Musiker und Bands ihrem Publikum Einblicke in den eigenen Proberaum und rocken von dort aus ihren Auftritt vor der Kamera.

Nico Gwozdz und Niklas Griebel (v. li.) organisieren am Freitag den Bandcontest Kick Out Corona im Live-Stream und sammeln Spenden.

Die Idee zu dem Wettbewerb hatte Rapper Mainact alias Niklas Griebel (20) gemeinsam mit seinem Freund und SpiralMusicStudio-Inhaber Nico Gwozdz (20). Ursprünglich sollte die Veranstaltung „Kick Out The Band“ in einem Würzburger Jugendtreff stattfinden, durch den Corona Virus wurde die Live-Veranstaltung allerdings abgesagt. Griebel und Gwozdz machten aus der Not eine Tugend und sattelten kurzfristig auf die Organisation eines digitalen und interaktiven Wettbewerbs um. Via Live-Stream sind die Künstler jeweils aus ihrem Proberaum oder Wohnzimmer zugeschaltet, um ihren Auftritt doch noch abliefern zu können.

„Wir haben uns entschieden die Veranstaltung in abgewandelter Form als online live Stream auf YouTube und Twitch stattfinden zu lassen, bei der deutschlandweit Musiker die Chance bekommen sich zu beweisen“, sagt Griebel. So haben nicht nur lokale Musiker eine Chance ihr Können live vor einem Publikum zu zeigen. Durch ein interaktives Voting System entscheiden die Zuschauer, wer gewinnen soll und die Preise abstaubt. Unter dem neuen Namen des Wettbewerbs „Kick Out Corona“ möchten alle Beteiligten nicht nur von aufkommender Panik durch die Corona-Krise ablenken und ein möglichst großes Publikum erreichen. Sie weisen darüber hinaus auf weitere Probleme hin, die durch Corona aktuell in den Hintergrund treten: „Alle Spenden, die während des Wettbewerbs gesammelt werden, kommen der nach Kostendeckung durch den Veranstalter der Kinderkrebsstiftung zugute“, erklärt Giebel.

Und zu gewinnen gibt es natürlich auch noch etwas. Der erste Platz erhält eine Studioproduktion für einen Song im Spiral Music Studio.

Kieler Künstler, die an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, sind herzlich eingeladen sich zu melden. Noch gibt es freie Plätze für einen Auftritt. Hier gelangt ihr zur Anmeldung.

Hier geht es am Freitag zum Stream.

Was ihr wissen müsst:

Wann Freitag, 10. April ab 18 Uhr (bis ca 24 Uhr)

Wo: Im Live-Stream von Spiral Music Studio

Anmeldungen werden noch unter dem Kontaktformular entgegengenommen.