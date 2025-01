(Bild: Century 21 Johannsen Immobilien)

Neumünster (Bild: Century 21 Johannsen Immobilien)

Langenhorn (Bild: Century 21 Johannsen Immobilien)

Auf der Suche nach einem starken Immobilien-Team? Dann bist du bei CENTURY 21 Johannsen Immobilien genau richtig.

An der Halle 400 Nr. 4, an der Kieler Hörn, befindet sich das Immobilienbüro CENTURY 21 Johannsen Immobilien.

Mit viel Empathie, Professionalität und Engagement setzen sich die erfahrenen Maklerinnen für ihre Kund*innen ein, um einen erstklassigen Service zu bieten. Ob beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie, jedes Anliegen ist individuell und gemeinsam mit den Kund*innen wird eine passende Strategie erarbeitet. Regionale Expertise und Zugang zu umfangreichen Recherchetools ermöglichen dem Team von CENTURY 21 Johannsen Immobilien eine fundierte Marktpreiseinschätzung aller Immobilien. Für die optimale Vermarktung setzen die Maklerinnen dabei auf innovative Technologien. So werden die hochwertigen Exposés etwa durch professionelle Immobilienfotos, digitale 360-Grad-Rundgänge, 3D-Grundrisse oder Digital Staging ergänzt.

Das Team von Century 21 im Überblick

Petra Johannsen ist Geschäftsführerin und zertifizierte Immobilienmaklerin. Sie blickt auf 20 Jahre Erfahrung als Führungskraft in der Finanzbranche, einen Studienabschluss in Finance und eine mehrjährige Tätigkeit als Immobilienmaklerin in Schleswig-Holstein zurück. Dafür steht sie:

„Immobilienvermarktung geht für mich mit einem verantwortungsvollen Umgang mit der Gesamtsituation sowie den emotionalen und wirtschaftlichen Bedürfnissen meiner Kund*innen einher.“

Tatjana Rast ist geprüfte Immobilienmaklerin und Betriebswirtin. Ihre jahrelange Erfahrung im Bereich der Immobilienvermittlung bei Vermietung und Verkauf sowie bei der Durchführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen macht sie zur idealen Ansprechpartnerin. Dafür steht sie: „Vertrauen, Integrität und Kundenzufriedenheit – das sind Werte, für die ich als Immobilienmaklerin immer stehe. Die Tätigkeit verlangt mehr als nur Immobilien zu verkaufen; es geht darum, Menschen zu helfen, die besten Entscheidungen für ihr Leben zu treffen.“

Wichtige Entscheidungen gemeinsam Treffen

Janna Hamad bringt mit ihrem Studienabschluss Bachelor of Arts und dem Background als Büromanagerin im Immobilienbüro wertvolle Erfahrungen mit ins Unternehmen. Durch ihre bisherige Tätigkeit hat sie die Immobilienbranche kennen und lieben gelernt, sodass Janna Hamad das Unternehmen als IHK-zertifizierte Immobilienmaklerin bereichert. Dafür steht sie: „Meine Mission ist es, Kund*innen bei ihrem wichtigen Schritt im Leben – Kauf oder Verkauf einer Immobilie – bestmöglich zu begleiten und dabei eine emphatische und vertrauensvolle Ansprechpartnerin zu sein.“

Schau dir diese Immobilien genauer an! Neumünster: In neuem Glanz 2023/2024 kernsanierte Doppelhaushälfte mit modernem Wohnkomfort und hochwertiger Ausstattung.

4 Zimmer, ca. 126 m² Wohnfläche, ca. 600 m² Grundstück, Eichparkettböden, Natursteinböden, Fußbodenheizung im Erdgeschoss, Keller, Bj. 1962, Bedarfsausweis, 109,40 kWh/(m²*a) EEK D, Gas Angebotspreis: 364.000 Euro

Schau dir diese Immobilien genauer an! Langenhorn:

Mitten im Leben – mitten in der Reihe! Modernisiertes Reihenmittelhaus im Norden Hamburgs. 5 Zimmer, ca. 94 m² Wohnfläche, ca. 200 m² Grundstück, Einbauküche, Terrasse mit Westausrichtung, Keller, 1 PKW Carport-Stellplatz, Bj. 1968, Bedarfsausweis, 200,00 kWh/(m²*a) EEK F, Gas Angebotspreis: 435.000 Euro

Mehr unter www.johannsen.century21.de