Neben Kiel habt ihr in neun weiteren Universitätsstädten die Möglichkeit einen Städtetrip nach Salzburg zu gewinnen. Am 11. November startet die abenteuerliche Deuter Scavenger Hunt.

Vom 11. bis 18. November 2020 erwartet die Teilnehmer*innen ein wahres Abenteuer in eurer Stadt. Bis zu 40 spannende Aufgaben gilt es innerhalb von acht Tagen zu lösen. Aber nicht alleine, sondern gemeinsam im Team. Zwei bis fünf Personen schließen sich zusammen, lösen die Herausforderungen gemeinsam und erhalten pro Aufgabe eine gewisse Punktzahl. Dabei sollte jedes Team möglichst kreativ sein, denn die Kreativität wird mit zusätzlichen Bonuspunkten belohnt.

Teilnehmen können alle, die über 18 Jahre alt, in Deutschland wohnen und etwas erleben wollen. Einfach die kostenlose App Scavenger Hunt DE herunterladen, einen Benutzer-Account erstellen und teilnehmen. Denn es warten tolle Preise auf die Gewinner*innen.

Der Hauptpreis ist ein Städtetrip nach Salzburg mit zwei Übernachtungen inklusive Frühstück, der Salzburg Card, Taschengeld und der Anreise per Bahn. Außerdem stattet Deuter das Gewinnerteam mit Rucksäcken der neuen nachhaltig produzierten UP Series aus. Darüber hinaus gibt es für alle Gewinner*innen Flaschen von Klean Kanteen und RAWBITE T-Shirts sowie RAWBITE Trial Boxen. Auch für die besten drei Teams jeder Stadt winken viele weitere tolle Preise.

Neben den kreativsten Teams gewinnt auch die erfolgreichste Stadt bei der Deuter Scavenger Hunt. Deuter vergibt an die Stadt mit der höchsten erreichten Gesamtpunktzahl eine Schlafsackspende in Höhe von 50 Deuter Schlafsäcken. Genau genommen erhält ein Obdachlosenheim der Gewinner-Stadt, pünktlich zur kalten Jahreszeit, kuschlig warme Deuter Daunen- und Kunstfaserschlafsäcke. Für die Daunenschlafsäcke verwendet Deuter übrigens nur nach dem Responsible Down Standard (RDS) zertifizierte Daunen und Federn.

Zu den teilnehmenden Städten gehören: Erfurt, Freiburg, Hannover, Kassel, Kiel, Leipzig, Magdeburg, München, Münster und Tübingen.

Hier erhaltet ihr weitere Infos zur Challenge.