Von meisterhafter Farbholzschnittkunst über bewegende Landschaftsgemälde der Weimarer Kunstschule bis zu beeindruckenden Fotografien zu Inklusion – lass dir diese spannenden Ausstellungen in der Region nicht entgehen!

Faszinierende Holzschnittkunst

bis 29. September • Haus der Kunst, An der Aue 1, Bokel bei Nortorf

Oscar Droege ist ein norddeutscher Künstler, was sich in dieser Ausstellung im Haus der Kunst in Bokel bei Nortorf zeigt. Da sind die Kieler Förde oder eine Steilküste an der Ostsee zu sehen. Aber ebenso können herbstliche Bäume am Fjord in Norwegen oder ein Wasserfall im Gebirge entdeckt werden. Sie alle zeigen, was der Titel der Präsentation verspricht: „Oscar Droege (1898–1983) – Meister des Farbholzschnittes“. Geöffnet ist die Ausstellung samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Landschaft und Licht

bis 20. Oktober • Museum Eckernförde

Das Museum Eckernförde präsentiert aktuell eine Ausstellung mit Meisterwerken aus der Jürgen und Maria Elisabeth Rasmus Stiftung. „In Weimar wehte eine frische Luft.“ So beschrieb es Hans Peter Feddersen, als er nach seinem Studienort befragt wurde. Viele schleswig-holsteinische Künstler*innen gingen seit den 1870er Jahren bis ins 20. Jahrhundert hinein an die Weimarer Kunstschule und schufen Gemälde, in denen die unmittelbare Auseinandersetzung mit der Natur im Mittelpunkt stand.

Bewegende Fotografien

bis 9. Oktober • Seniorenresidenz am Park, Harmsstraße 104-122

Die Ausstellung „INKLUSION EMOTIONAL“ im Erdgeschoss der Seniorenresidenz am Park ist durch Mitglieder des Netzwerks Inklusion im Kreis Segeberg 3.0 mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Bad Segeberg und zwei Schauspielerinnen durch eine professionelle Fotografin in 2023 erstellt worden. Dabei wurden verschiedene Situationen nachgestellt, die mit dem Begriff „Barriere“ verbunden sind und es wurde gefragt, welche Gefühle diese auslösen.