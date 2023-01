Mit Rune Dahmke zieht der einzige Kieler das Trikot der deutschen Nationalmannschaft über, doch auch weitere Zebras träumen vom Titel. (Bild: Canva; THW Kiel)

Crunchtime bei der Handball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf Norwegen und ist bereits vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Dabei kommt es für den einzigen Kieler im Team zum Familienduell.

Bisher zeigte die deutsche Nationalmannschaft eine ordentliche Leistung während ihrer Spiele gegen Katar, Serbien, Algerien, Argentinien und die Niederlande, die sie allesamt gewann. Nun wartet zur Hauptrunde gegen Norwegen (Montag, 20.30 Uhr, ARD) nicht nur der nächste „harte Brocken“, sondern auch ein besonderes Duell – zumindest für den einzigen Kieler im Team: Rune Dahmke. Seine Lebensgefährtin Stine Oftedal, ist die Schwester von Sander Sagosens Frau Hannah. Beide, Sargosen und Dahmke, kennen sich nicht nur aus sportlicher Sicht beim THW Kiel. Auch abseits des Parketts pflegen beide Handball-Profis eine besondere Freundschaft.

Dänemark und Schweden ebenfalls im WM-Titelrennen

Zeitgleich wird die Partie der Dänen gegen Ägypten angepfiffen (Montag, 20.30 Uhr). Magnus und Niklas Landin sind zwei Kieler Zebras, die ihre Chance auf den WM-Titel wahren wollen. Letzterer wurde bereits zwei Mal als Welttorhüter ausgezeichnet. Ihn zu überwinden dürfte eine der größeren Herausforderungen der Nordafrikaner an diesem Abend sein. Mit Eric Johansson, Niclas Ekberg und Eric Johansson laufen drei weitere Spieler des THW-Kiel für die schwedische Nationalmannschaft auf, die allerdings erst am Mittwoch um 20.30 Uhr das Ticket für das Halbfinale lösen will.

Das Spiel überträgt die ARD. Anwurf ist um 20.30 Uhr in der Spodek Arena im polnischen Katowice. Hier berichtet Kiels ehemaliger THW-Spieler Dominik Klein als Co-Moderator neben Reporter Florian Naß.

Bei einem Sieg der deutschen Nationalmannschaft wartet am 27. Januar (18 Uhr/20.30 Uhr) Spanien auf die Deutschen. Das Finale findet am 29. Januar in Stockholm statt (20.30 Uhr).

