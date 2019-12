(Bild: THW Kiel)

Rune Dahmke bleibt seiner Heimat und dem THW Kiel treu: Der Linksaußen wird zwei weitere Jahre das Trikot des Handball-Rekordmeisters tragen.

"Ich bin Kieler, und ich bleibe Kieler", kommentiert Rune Dahmke strahlend die Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2022. "Jeder weiß, dass es für mich das Größte ist, für den THW Kiel spielen zu dürfen. Wir haben eine tolle Mannschaft zusammen. Die Stimmung untereinander ist richtig gut, und wir haben für die Zukunft noch große Pläne. Ich freue mich, diese mit meinem Verein mitgestalten zu können!"

THW-Trainer Filip Jicha freut sich über die Entscheidung: "Rune ist ein Spieler, der mit seinem Einsatz und seiner Einstellung alle mitreißen kann. Trotz seiner erst 26 Jahre ist er in unserer jungen Mannschaft beinahe schon so etwas wie ein 'alter Hase' mit viel Erfahrung."

"Rune und der THW Kiel gehören zusammen", sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, und fügt an: "Er bildet gemeinsam mit Magnus Landin ein Top-Duo auf Linksaußen, beide ergänzen sich optimal und treiben sich gegenseitig an. Deshalb ist die Entwicklung von Rune längst noch nicht am Ende, und wir freuen uns auf das, was da noch kommt."

Rune Dahmke wurde am 10. April 1993 in Kiel geboren. Vom SV Mönkeberg wechselte er 2008 im Alter von 15 Jahren zum THW Kiel, bei dem er alle Nachwuchs-Leistungsmannschaften durchlief. Im Februar 2013 feierte der 1,89 Meter große Rechtshänder sein Champions-League-Debüt im Trikot des THW Kiel und erhielt - nach dem Abschluss seiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann - am 1. Juli 2014 einen Profi-Vertrag beim Rekordmeister. Seitdem gewann er unter anderem die Deutsche Meisterschaft, zweimal den DHB-Pokal und in der vergangenen Saison den EHF-Cup. Mit der deutschen Nationalmannschaft, für die er in 35 Spielen 68 Tore erzielte, gewann Dahmke 2016 den Europameistertitel. Für den THW Kiel bestritt der Linksaußen bisher 266 Partien, in denen er 531 Mal erfolgreich war.

