In unserer Ausgabe stellen wir euch jeden Monat eine Person und ihren Modetipp vor. Im April ist Christina zu sehen, die ihren Style auch auf social media präsentiert.

Christina, die von den meisten aber Tina genannt wird, ist 26 Jahre jung und kommt aus Schwentinental. Mode war für sie schon immer eine große Leidenschaft. „Ich liebe es einfach, verschiedene Outfits zu kreieren”, erzählt sie uns. Auf TikTok könnt ihr unter @christiinaa_pe ihre Outfits verfolgen. Tina kennt ihren Look, aber sie liebt es auch, mal Neues auszuprobieren. „Kiel könnte in dieser Hinsicht ruhig auch nochmal etwas mutiger sein und mehr aus sich herausholen.“ Sie findet, man solle das tragen, was man liebt, worin man sich wohlfühlt und vor allem sollte man nicht daran denken, wie andere es finden könnten. Also bitte: Mehr Mut in der Mode!#

Tina, 26 Jahre