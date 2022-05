Die Eröffnung des Ristorante Maratea in der Holtenauer Straße ist für Ende Mai/Anfang Juni geplant. (Bild: KIELerleben)

Diese beiden Neueröffnungen in der Holtenauer Straße und am Alten Markt werden Kiels Einzelhandel- und Gastro-Szene bereichern.

nordlykk

In letzter Zeit tut sich wieder einiges in Kiel: Neueröffnungen und Vergrößerungen standen und stehen an. Zum Beispiel bei nordlykk, dem hübschen Concept Store auf der Holtenauer Straße. Denn die beiden Inhaberinnen haben sich überlegt, dass auch die Kleinsten es rundum schön haben sollen und eröffneten im April in der Holtenauer Straße 32 den nordlykk kids Store.

​nordlykk I Concept Store Holtenauer Straße 145

Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

Samstag 10.00 - 16.00 Uhr



nordlykk I Kids & Family Concept Store

Holtenauer Straße 32

Mo. - Fr. 10.00 - 18.00Uhr

Samstag 10.00 - 16.00Uhr

Hier geht es zur Website!

Maratea

Kurz vor seiner Eröffnung in der Dänischen Straße 12–18 steht das Ristorante Maratea. Einige Kieler:innen kennen das italienische Restaurant vielleicht bereits aus Wendtorf. Ende Mai serviert euch das Team italienische Spezialitäten in der Kieler Innenstadt am Alten Markt. Haltet die Augen offen!