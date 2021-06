Diese Local Heroes treten auf

(Bild: Together Kiel)

Vom 5. bis 29. August findet das Together-Kiel Open Air Festival statt. Dabei ist das ausgeklügelte

Hygiene-Konzept mit individuellen Party-Inseln der Schlüssel zurück zur Konzert-Normalität.

Fast einen ganzen Monat dauert das Together-Kiel Open Air an, bei dem vom 5. bis 29. August ausgewählte Künstler*innen auf dem Kieler Nordmarksportfeld auftreten und so für eine ausgelassene Stimmung sorgen werden. Veranstaltet wird das Festival von der gleichnamigen Initiative für die Kieler Club- und Konzertkultur, Together Kiel und KIEL-HILFT-KIEL. Gemeinsam wollen sie der lokalen Konzertbranche einen ordentlichen Auftrieb verpassen. Um ausgiebig feiern und dennoch die Sicherheitsabstände einhalten zu können, haben sich die Veranstaltenden ein ganz besonderes Konzept überlegt: Auf dem Festival-Gelände stehen voneinander getrennte Inseln bereit, auf denen jeweils zwei, fünf oder zehn Besucher*innen die Konzerte miterleben dürfen. Ein Laufservice nimmt zusätzlich Bestellungen entgegen und versorgt alle Gäste mit Getränken, sodass niemand die eigene Insel verlassen muss.

DJ Beauty & the Beats (6. August)

Auch er kennt sich auf den Festivalbühnen und deutschen Clubs bestens aus. Hier fühlt sich DJ Beauty & The Beats pudelwohl.

Leoniden (19. August)

Sie sind die Durchstarter aus Kiel und spielen mittlerweile auf den ganz großen deutschen Festivalbühnen. Das Gastspiel auf dem Nordmark-Sportfeld ist für die fünf Kieler Musiker jedoch eine Ehrensache.

The Pinpricks (15. August)

Angetrieben werden die Pinpricks von der kernigen Rockstimme von Frontfrau Ronja, die mit viel Punch und Wildheit daherkommt und bereit ist, sich großen Bühnen zu stellen.

Buddha (22. August)

In Kiel wächst gerade eine Gruppe junger Musiker zusammen, von denen in Zukunft viel zu erwarten sein wird. Vor allem Rapper Buddha sorgt seit letztem Jahr deutschlandweit für Aufsehen.

Steasy (7. August)

Am 7. August wird das Trio der Antilopengang von Kiel Lokalmatador Steasy unterstützt, der seit dem Gewinn des Rap- Contests VBT 2013 bundesweiten Bekanntheitsstatus erlangt hat.

Buffala (22. August)

Im Februar 2018 lernten sich Robert (Rob/Manillo/Roberto Bianco) und Freddy unverhofft bei der Jam Session der Triangel in der Alten MU Kiel kennen. Schnell war klar: Diese Jungs müssen zusammen etwas auf die Beine stellen!

Tequila & The Sunrise Gang (8. August)

In der Landeshauptstadt haben Sie bereits Kultstatus erlangt. Über ein Jahrzehnt prägt ihre Musik die Klanglandschaft an der Förde. Am 8. August könnt ihr euch live davon beim Open Air überzeugen.

The Detectors (29. August)

Jung, frisch und unbekümmert. The Detectors spielen direkten Streetpunk voll auf die Zwölf. So legten sie vor einigen Jahren los und sind sich seitdem treu geblieben! Rock on!

