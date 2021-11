Digitale Power für die gute Sache

Die Gründer von gettup habe eine web-basierte Softwarelösung für Vereine, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen geschaffen

gettup ist ein Kieler Unternehmen, das eine web- basierte Softwarelösung für Vereine, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen bietet.

Mit der Software von gettup digitalisieren Non-Profit-Organisationen ihre wichtigsten Verwaltungsaufgaben, wie Mitgliederverwaltung, Buchhaltung oder auch Online Fundraising. Damit ist es für die mehr als 600.000 Vereine in Deutschland, die es laut statista.com gibt, einfacher, Kosten zu sparen und neue Mitglieder zu gewinnen. Denn auch die gemeinnützigen Vereine sind während der Corona Pandemie unter finanziellen Druck geraten. Mit gettup bekommen sie ein Tool in die Hand, mit dem sie ihre Prozesse digitalisieren und automatisieren können. Die cloud- basierte Software legt den Fokus auf den strengen europäischen Datenschutz, wird ausschließlich auf Servern in Deutschland be- trieben und regelmäßig von Sicherheitsexperten überprüft.

Für all die guten, kreativen Initiativen

Die Gründer von gettup, Marcus Rost und Roland Weinzierl, wissen, dass es zwar lange schon einen Hype um profitorientierte Unternehmen gibt, Non Profits jedoch keine Lobby haben, um sich Gehör zu verschaffen, obwohl es in diesem Bereich genauso kreative und leistungsstarke Initiativen gibt. gettup möchte helfen, diese Schieflage zu korrigieren und in Zukunft solchen Menschen und Initiativen eine Bühne bieten, um sich und ihr Anliegen darzustellen. Marcus Rost und Roland Weinzierl glauben, dass in den nächsten Jahren noch mehr gemeinnützige Organisationen ent- stehen werden: „Sich zu engagieren hat das Potenzial, ein Trend der Zukunft zu werden.“ Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut unter www.gettup.de vorbei, schreibt eine Mail an kontakt@gettup.de oder ruft an unter Tel.: (0431) 22 13 96 60.

„gettup ist eine Softwarelösung, die einen einfachen Einstieg in die Digitalisierung ermöglicht – zu einem fairen Preis. Denn auch kleine Non Profits müssen vom digitalen Wandel profitieren!“

