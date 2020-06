0

In Quarantäne-Zeiten kann der Gang zum Steuerberater schon einmal zu einem unüberwindbaren Hindernis werden – doch gerade jetzt sind für viele Kieler*innen wichtige Unterlagen wie zum Beispiel ein Antrag auf Verdienstausfallentschädigung während Corona einzureichen.

Die fachspezifischen Steuerberater*innen der Kanzlei BSHK bieten seit über 20 Jahren ein umfassendes Know-How in Steuerfragen. „Im Falle einer solchen Pandemie wie die Corona-Krise sind Lohnfortzahlungen und Steuererleichterungen wichtiger denn je“, sagt Bert Kühl, Teilhaber von BSHK. Ein wichtiges Instrument: die „digitale Kanzlei“. Mit der Cloud-Anwendung „DATEV Unternehmen Online“ werden Lohnabrechnung und Finanzbuchführung unkompliziert, papierlos und modern bearbeitet. Die Mandant*innen stellen Belege in der sicheren Cloud zur Verfügung und haben jederzeit Zugriff auf ihre Unternehmensdaten. Auf ihrer Internetseite stellen die Berater*innen in Videos detaillierte Informationen zu den Vorgängen unter www.stb-kiel.de/digitale-kanzlei zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Kanzlei einen weiteren Service an: Ob Kurzarbeitergeld, Sofort- und Liquiditätshilfen – BSHK hat euch online unter www.stb-kiel.de/service eine Übersicht zusammengestellt.