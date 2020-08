(Bild: Jan Konitzki )

Vielfältig, topaktuell und so digital wie nie zuvor

Die vierte Digitale Woche Kiel (#diwokiel) steht in den Startlöchern und findet in diesem besonderen Jahr 2020 gemeinsam mit der Kieler Woche (5. bis 13. September) statt. Aktuelle Themen, wie Digitaler Unterricht in Schule und Studium, Homeoffice oder virtuelle Treffen mit Kolleg*innen und Freund*innen, prägen das diesjährige Programm der diwokiel. Rund 200 Veranstaltungen laden zum Lernen, Erleben und Austauschen ein – für den beruflichen Zusammenhang ebenso wie für zentrale Alltagsthemen, die jede*n betreffen. Rund die Hälfte aller Events werden ausschließlich digital angeboten – damit ist die diwokiel selbst so digital wie nie zuvor.

Was ist neu auf der #diwokiel20?

Damit jede*r an den Veranstaltungen der diwokiel20 teilnehmen kann, gibt es die neue Plattform www.kiel.live, auf der viele Events der diwokiel und der Kieler Woche live von zu Hause oder unterwegs verfolgt werden können. Das Wissenschaftszentrum im Wissenschaftspark Kiel ist in diesem Jahr der zentrale „reale“ Veranstaltungsort der #diwokiel20. Ab Sonntag, 6. September, finden dort eine Woche lang zahlreiche Events statt. Wer live und vor Ort dabei sein möchte, muss sich unbedingt anmelden und kostenlos Tickets ordern unter www.meine-kieler-woche.de oder über den Anmeldebutton auf der Website www.digitalewochekiel.de.

Besondere Highlights der diwokiel20:

• Am 9. September wird ein ‚Frei Day‘ an Schulen, an dem Schüler*innen und Lehrkräfte ihren ‚Stundenplan‘ als einen Lernraum für die Zukunft selbst entwickeln könnten, erstmals umgesetzt

• Angebote für Schüler*innen und Lehrkräfte von Medienkompetenz über die Anwendung digitaler Tools im Unterricht bis hin zur Online-Lehre in Zeiten von Corona

• Vom 5. bis 12. September messen sich Vereine des Kreisfußballverbands Kiel im „FIFA20“-Gaming

• KiWi-Morning-Podcast: Welche wichtigen Lernerfahrungen haben die vergangenen Monate geprägt? Wo gab es ,Momente der Wahrheit‘, die zu einem Umdenken geführt haben? Welche Chancen sollte Kiel nutzen, um ,nach Corona‘ noch stärker auf eine innovative, nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaftsweise zu setzen? Den Start macht am Sonnabend, 5. September, Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Themenschwerpunkte im Wissenschaftszentrum:

Online-Marketing (Montag, 7. September)

Trends, Tipps und Tricks für eine bestmögliche Nutzung des Online-Marketings

Smart City (Dienstag, 8. September)

Bürger*innenfreundliche Verwaltung, Mobilität und Nutzung von Daten im öffentlichen Raum

Neue Arbeitskulturen in Unternehmen (Mittwoch, 9. September)

Homeoffice, Führen aus der Distanz und digitale Formen der Zusammenarbeit in Unternehmen

Deep Tech & K.I. (Donnerstag, 10. September)

Sicherheit der digitalen Infrastruktur und Dimensionen der „Cyber Security“ in der Zukunft

Digitale Transformation (Freitag, 11. September)

Wie gelingt die digitale Transformation, welche Schritte sind erforderlich?

Familien, Kids und Co. (Freitag, Sonnabend, Sonntag, 11. bis 13. September)

erste Programmiererfahrungen, der Bau von Propellerbooten oder das Herstellen von diwokiel-Erinnerungen im 3D-Druck-Verfahren