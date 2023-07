(Bild: Getty Images)

Ob Englisch, Spanisch oder Schwedisch – der Übersetzungs- und Dolmetscher-Service von inlingua bietet viele Sprachen an.

Egal, was ihr vor euch habt, ob Dokumente, ganze Websites oder Briefe, inlingua übersetzt zügig und mit Expertise. Denn hier ist man der Auffassung, dass man Übersetzungen doch im besten Fall von Muttersprachler:innen machen lassen sollte. Daher erhaltet ihr bei inlingua natürlich eure professionelle Übersetzung auch von genau diesen. Dabei sind auch Fachgebiete, wie Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Medizin sowie Recht und viele weitere Bereiche kein Problem. Alle Übersetzungen werden vor der Freigabe im Lektorat von inlingua auf Sprache und Inhalt geprüft und korrekturgelesen. Erst wenn dieses Prozedere erfolgreich abgeschlossen ist, wird der Text an euch weitergeleitet.

So habt ihr die Sicherheit, dass die Übersetzung immer in der gewünschten Qualität und fehlerfrei bei euch ankommt. Das ist inlingua-Service, der den Unterschied macht. Behörden, Gerichte und Universitäten verlangen in der Regel beglaubigte Übersetzungen, um eine verbindliche, inhaltlich richtige Wiedergabe der Originaldokumente zu gewährleisten. Die vereidigten Fachübersetzer:innen von inlingua sind gerichtlich ermächtigt, Übersetzungen zu beglaubigen. Meldet euch bei inlingua Kiel am Alten Markt 7 unter Tel.: (0431) 98 13 80 oder per Mail an info@inlingua-kiel.de. Mehr Infos, auch zur Sprachschule, findet ihr unter www.inlingua-kiel.de.