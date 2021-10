Das Programm richtet sich an Schulklassen, Familien, Firmen und Freizeitsportler*innen (Bild: honorarfrei)

Nach einjähriger Pause gibt es Grund zum Jubeln: Vom 18. November bis zum 16. Januar 2022 sorgt das Stadtwerke Eisfestival endlich wieder für großen Schlitterspaß!

Für acht Wochen verwandelt sich die nördliche Kaikante am Ostseekai in eine maritime Winterlandschaft. Dank lageangepasstem Hygienekonzept sind tägliches Eislaufen und Eisstockschießen unter freiem Himmel auch in Zeiten der Pandemie wieder möglich. Die 700 Quadratmeter große Eisbahn wird Open-Air aufgebaut und sorgt aufgrund der direkten Wassernähe für bestes Fördepanorama! Tipp: Wetterfeste und warme Kleidung ist empfehlenswert! Ein besonderes Eislaufvergnügen: Kommt am Vormittag während der Schulzeit mit der Klasse oder der Kindergartengruppe vorbei!

Anmeldehinweise hierfür und nähere Infos bekommt ihr unter www.kiel-sailing-city.de/eisfestival.

Eisstockschießen

Am Abend gehört die Eisbahn den Erwachsenen: Von Montag bis Samstag stehen ab 19 Uhr sieben Bahnen zum Eisstockschießen nach Anmeldung zur Verfügung. Montags bis freitags zwei Bahnen sogar schon ab 17 Uhr bis 19 Uhr. Ein kleines gastronomisches Angebot steht ebenfalls parat.

Wer keine Schlittschuhe hat, kann sich diese und Lauflernhilfen in Pinguingestalt vor Ort leihen, um erste sichere Versuche auf dem Eis zu wagen. Es besteht Handschuhpflicht für alle Besucher*innen auf dem Eis, ein Helm wird empfohlen. Zudem gilt Helmpflicht für Schulklassen. Tagespreise: 4 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro für Kinder, eine Familienkarte bekommt ihr für 14,50 Euro.

Schnallt die Kufen unter und ab geht‘s aufs Eis!

Mehr Infos und Buchungen unter: www.kiel-sailing-city.de