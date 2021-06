Erfolgreiches Konzept: Das Strandkorb Open Air wurde mit dem Deutschen Tourismuspreis 2020 ausgezeichnet



Getränke und Snacks könnt ihr bequem mit dem Smartphone bestellen und euch kontaktlos an den Strandkorb liefern lassen





Mit dem Strandkorb Open Air feiert von 14. August bis 26. September eine Veranstaltungsreihe ihr Debüt im Norden, welches mit grandiosen Künstler*innen und einem ausgezeichneten Hygienekonzept überzeugt.

Seitdem im vergangenen Jahr die Pandemie auch in Deutschland Einzug gehalten hat, finden kulturelle Veranstaltungen meist in einem überschaubaren Rahmen statt, werden auf unbestimmte Zeit verlegt oder gar ersatzlos gestrichen. Mit der Reihe der Strandkorb Open Airs ist in 2020 ein Erfolgskonzept in ganz Deutschland an den Start gegangen, welches es Zuschauer*innen ermöglicht, Live-Shows in gewohnter Konzert-Atmosphäre zu genießen – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und ohne Infektionsrisiko für alle Beteiligten. Bis zu 800 sommerliche Sitzgelegenheiten werden auf der Open-Air-Innenfläche des Geländes in Hartenholm in ordnungsrechtem Abstand positioniert, wo bis zu 3.200 Zuschauer*innen pro Event ein Open-Air-Feeling der besonderen Art erleben.

Mit Sicherheit ein gelungenes Spektakel

Wie das in Zeiten von Corona geht? Mit einem entsprechend ausgefeilten Konzept: Die Besucherfläche ist in bis zu zehn Einheiten in sogenannte „Urlaubsinseln“ unterteilt. Sowohl Einlass als auch Ausgang werden so geregelt, dass sich Besucher*innen der jeweils anderen Inseln nicht kreuzen. Durch gut organisierte „Einbahnstraßen & Wegeführung“ wird der Kontakt zu anderen Besucher*innen vermieden. In einem Strandkorb sitzen immer zwei Personen, die Tickets sind personalisiert und es werden beim Buchungsvorgang der Ticketsysteme bereits feste Strandkörbe bzw. Plätze ausgewählt. Eine Rückverfolgung ist somit gewährleistet. Darüber hinaus wurde beim Konzept auch an weitere Hygienemaßnahmen gedacht, die den kompletten Geländeweg vom Parken bis zum Strandkorb oder den Toilettenblöcken abdeckt. Und auch die Gastronomie ist bei diesen besonderen Events geregelt.

Ausgezeichneter Service vor Ort

Speisen und Getränke können online gebucht werden. Schon vor der Teilnahme an der von euch gebuchten Veranstaltung könnt ihr Speisen und Getränke im Gastro-Shop des Strandkorb Open Air in Hartenholm buchen. Besonders pfiffig: Solltet ihr vorab buchen, findet ihr die Speisen und Getränke bereits bei Ankunft gekühlt in einer Kühlbox an eurem Strandkorb vor. Natürlich könnt ihr auch noch während der laufenden Veranstaltung bequem über den Webshop buchen und bargeldlos zahlen. Die Servicekräfte bringen euch die Leckereien dann kontaktlos direkt an den Strandkorb. Das Hygienekonzept des Strandkorb Open Airs, verbunden mit Urlaubsfeeling und Live-Acts, ist ein Erfolgskonzept in diesen etwas anderen Zeiten und wurde sogar mit dem Deutschen Tourismuspreis 2020 ausgezeichnet.

Stars live erleben

Auch das Programm ist mit vielen Highlights gespickt und lässt die Vorfreude auf den Open-Air-Sommer wachsen.

Milow (16. September)

Was 2007 mit Hits wie „You Don‘t Know“ oder seiner Akustik Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“ begann, ist längst zur internationalen Erfolgsgeschichte geworden! Mit seinem sechsten Hit „Lean Into Me“ schlägt Milow nun ein weiteres Kapitel auf, das keinerlei Ermüdungserscheinungen erkennen lässt: Kaum jemand schafft es derart gekonnt, hochpersönliche Themen in universelle Hymnen zu verwandeln wie der belgische Singer-Songwriter.

Rea Garvey (15. August)

Wenn es uns in diesem Sommer wieder vor die Tür zieht und sich die Natur von ihrer besten Seite zeigt, werden wir gemeinsam mit unseren Freund*innen zur Musik von Rea Garvey das Leben feiern können. Bei den „The Yellow Jacket Summer Sessions“ erwarten euch seine größten Hits und natürlich die eine oder andere Überraschung, die für die bleibende Erinnerung sorgen wird.

Helge Schneider

(1. September)

Er ist zurück und will es noch einmal wissen: Helge Schneider ist Lachsack, Musikgenie und krummbeiniges Monster am nicht mehr ganz so gestimmten Klavier in einer Person. Ästhet von Königs Gnaden, Rumtata-Präsident der schrägen Töne. Jetzt gehts los. Schön wär’s! Bei seinem neuen Programm, das den einfältigen Namen „Let’s Lach“ trägt, sind weitere Künstler*innen wie Ira Coleman – ehemaliger Schiffskoch und Jazz Bassist Charlie the Flash (Halbgott an den Trommeln) Bodo (Teekoch) sowie Gleitman und Carlito (Schalmeien und sonstiges Gebläse) mit von der Partie.

Max Mutzke (2. September)

Max Mutzke ist wohl einer der umtriebigsten und vielseitigsten Künstler, die unser Land zu bieten hat. Neben einem neuen Album, an dem der TV-Gastgeber von „Lebenslieder“ arbeitet, welches im Sommer erscheinen wird, freut sich Mutzke auf eines ganz besonders: Endlich auf die große Livebühne zurückzukehren und gemeinsam mit seiner Band neue Musik und sicher auch Best-of-Hits aus seiner nun bereits über 15 Jahre andauernden Karriere zu präsentieren.

Die Söhne Hamburgs

(15. September)

Die Söhne Hamburgs wollen diesen Sommer mit Swing, Charme und norddeutschem Humor ausgiebig feiern. Denn wenn Deutschlands Soulstimme Stefan Gwildis, Tastenmagier Joja Wendt und die Allzweck Bühnenbegabung Rolf Claussen auf der Bühne erscheinen, dann ist das „pures Dynamit“. Die drei sind nicht nur jeder für sich begnadete Musiker, sondern auch langjährige Weggefährten und Freunde, die zusammen als Künstler vor Energie nur so strotzen.

Gregor Meyle (5. September)

Es bleibt spannend rund um den Mann mit Gitarre, Brille und Hut. Die Sommerkonzerte mit großen Teilen der „Sing meinen Song-Band“ und einigen weiteren Musiker*innen haben ja seit vielen Jahren Tradition. Der Sommer 2021 bringt wieder Konzerte auf die Bühnen mit viel neuer Musik.