Stell dir vor, du könntest einen Tag in deinem zukünftigen Fach verbringen, bevor du dich überhaupt immatrikulierst – eine Chance, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel diesen Sommer jedem Studieninteressierten bietet! Bei „Ask a student“ triffst du nicht nur auf kompetente Studierende, sondern erlebst das Fachstudium hautnah.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel lädt dich herzlich zu den "Ask a student"-Workshops ein, deinem Schlüssel zu ungeschminkten Einblicken in das Universitätsleben. Vom 6. Mai bis zum 12. Juni 2024 steht dir das Wissen engagierter Studierender zur Verfügung. Sie nehmen dich mit auf eine Reise durch den Unialltag und lassen dich an authentischen Aufgabenstellungen teilhaben.

Die Workshops decken 18 Studiengänge ab – von Anglistik bis Wirtschaftswissenschaften. Erlebe, wie es sich anfühlt, eine Sprache zu studieren, wie der Tagesablauf eines Biologiestudiums aussieht oder ob ein Lehramtsstudium deinen Vorstellungen entspricht. Dieser direkte Austausch mit den Tutor*innen macht „Ask a student“ zu einer unbezahlbaren Erfahrung für deine Studienwahl.

Das Beste daran: Das Referat Lehrentwicklung der CAU macht dieses Angebot komplett kostenlos für dich zugänglich. Vor allem Schüler*innen der Oberstufe und Freiwilligendienstleistende sollten diese einmalige Chance nicht verpassen.

Merke dir die Termine vor und sichere dir deinen Platz! Für diese exklusiven Workshops ist eine Anmeldung erforderlich – plane also voraus und nimm dein Studium schon jetzt in die Hand. Die genaue Termin- und Fächerübersicht findest du auf der Website der CAU Kiel.

Sei proaktiv, erkunde deine Möglichkeiten und triff die Entscheidung für deine Zukunft mit Zuversicht. "Ask a student" ist mehr als nur ein Workshop – es ist dein erster Schritt auf dem Weg zum Traumstudium!

