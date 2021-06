0

Die Zahnärzte der Kinderzahnarztpraxis Sayk & Hünermann legen großen Wert auf eine kindgerechte, stressfreie Behandlung. Um dies zu gewährleisten, setzen sie Lachgas ein – eine Methode, die viele positive Eigenschaften besitzt.

Lachgas wirkt angstlösend, beruhigend und leicht schmerzlindernd. Zudem ist es sehr wirkungsvoll gegen Würgereize, daher wird es gerne bei der Behandlung von Kindern eingesetzt. Auch die Kinderzahnarztpraxis Sayk & Hünermann in Kiel-Gaarden arbeitet mit Lachgas, insbesondere bei längeren Eingriffen, wie einer Wurzelbehandlung oder wenn den kleinen Patient*innen ein Zahn gezogen werden muss.

Lachgas und seine Wirkung

Das Kind atmet über eine kleine Nasenmaske eine Mischung von Lachgas und Sauerstoff ein. Bereits nach wenigen Minuten beginnt die „Zauberluft“ zu wirken. Ein beruhigendes Geborgenheitsgefühl breitet sich aus, Schmerzen werden nicht mehr wahrgenommen und Abwehr und Schluckreflexe sind deutlich herabgesetzt. Am Ende der Lachgasbehandlung atmet das Kind ein paar Minuten reinen Sauerstoff und kann danach normal die Praxis verlassen. Das Lachgas verbleibt nicht wie andere Beruhigungsmittel stundenlang im Körper, sondern wird sofort abgeatmet.

Wie wird Lachgas angewendet?

85 Prozent der amerikanischen Fachzahnärzte für Kinderzahnheilkunde verwenden Lachgas. Es ist ein farbloses, schwach süßlich riechendes und schmeckendes Gas. Es ist nicht geeignet, um eine völlige Empfindungslosigkeit zu erzeugen. Deshalb ist eine gewisse Mitarbeit seitens der Patient*innen erforderlich. Sie müssen die Bereitschaft zeigen, sich eine kleine, bunte und fruchtig duftende Nasenmaske aufzusetzen und während der gesamten Behandlung durch sie zu atmen. Das garantiert eine gute Sedierungstiefe. Eltern können schon im Voraus zu Hause mit einer von der Praxis mitgegebenen Maske üben. Das Team rund um Erhard Sayk und Martin Hünermann überbrückt das ungewohnte Tragegefühl dann zunächst mit kleinen Geschichten. Ein Fernseher an der Decke sorgt für weitere Ablenkung. So kann Lachgas dem Kind ein angenehmes entspanntes Gefühl in der Behandlung geben und lässt es gern wieder die Praxis besuchen.

