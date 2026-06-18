Die Kopernikus Babbel Bubble landet auf der Kieler Woche – als mobiler Dialograum zum Thema erneuerbare Energien. (Bild: Lina Pialek, (c) Designmetropole Aachen)

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Mit „Science Comes to Town – Dein Fenster zur Wissenschaft“ wird auch der Juni zum Experimentierfeld für Alltagsfragen. Das EU-Projekt bringt Forschung dorthin, wo du sie nicht unbedingt erwartest: mitten ins Stadtleben. Und auf die Kieler Woche.

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Dein Fenster zur Wissenschaft

Warum sind im Sommer manchmal so viele Quallen in der Förde? Gab es schon Patchworkfamilien in der Steinzeit? Und was hat das mit Wissenschaft zu tun?



Passend zum Motto „Kieler Woche verbindet“ zeigt sich: Auch Neugier verbindet, wenn Forschung zum gemeinsamen Erlebnis wird und neue Perspektiven auf unsere Zukunft eröffnet. Eine interaktive Stadtrallye mit 22 Stationen führt über das gesamte Eventareal und verbindet spannende Fragen mit Wissenschaftler*innen und ihrer Forschung in verschiedenen Feldern, vom Meer bis zur Antike. Du erfährst, wie du bei Citizen-Science-Projekte mitwirken kannst oder teilst eigene Wünsche und Zukunftsvisionen digital.

Für Kinder gibt es noch mehr zu entdecken. Am Infopoint im SEALEVEL (Di bis Sa) oder auf der Schlaumachwiese (So und Mo) wartet eine Karte, auf der während der Rallye Symbole und Farben gesammelt werden. Dafür kannst du später eine kleine Belohnung abholen.

Wissenschaft auf der Kieler Woche

Doch damit endet das Erlebnis nicht. Auf der Kieler Woche vom 20. bis 28. Juni wird Wissenschaft Teil des Programms. In einer riesigen „Babbel Bubble“ entstehen Gespräche zur Energiewende, offen und ungefiltert. Start-ups zeigen, wie aus Neugier konkrete Lösungen wachsen. Auf den Eventflächen begegnest du Wissenschaft fast schon nebenbei: bei einer Steampunkparade oder einer Chemieshow. Ob beim Pubquiz, beim Forscherpass oder bei Citizen-Science-Aktionen – Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Forschende, Auszubildende und Nachwuchstalente teilen ihre Ideen, laden zum Gespräch ein und machen deutlich: Wissenschaft lebt von Verbindungen.

Weitere Highlights im Juni

In der Werkstatt des 20. Jahrhunderts treffen sich von nun an regelmäßig interessierte Menschen, um Kiel gemeinsam zu erforschen. Dazu gibt es u.a. einen Workshop zum Umgang mit historischen (Familien-)Fotos.

Science Comes to Waterkant Festival – mit einer Science Bühne auf dem größten Innovations- & Zukunftsfestival Schleswig-Holsteins. Hier erlebst du, wie aus Wissenschaft Praxis wird.

Auf sctt-2026.de findest du das gesamte Wissenschaftsprogramm zahlreicher Partner*innen aus der Region.

Science Comes to Town ist Wissenschaft mitten im Leben. Manchmal sogar auf einen Bus

Die Kopernikus Babbel Bubble landet auf der Kieler Woche – als mobiler Dialograum zum Thema erneuerbare Energien

Mehr erfährst du hier: sctt-2026.de

Fotos: Lina Pialek, (c) Designmetropole Aachen