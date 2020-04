Eylem nimmt euch ab sofort mit ihren Alltag während der Coronakrise

0

Wir bei KIELerleben haben hin und wieder begabte, interessante, großartige und pfiffige Praktikantinnen und Praktikanten. So wie Eylem. Die 16-Jährige hat letztes Jahr ein Schulpraktikum bei uns gemacht, weil sie wahnsinnig gerne schreibt und das bis heute auch tut. Hier erzählt sie ab sofort, wie die Coronakrise ihr Leben auf den Kopf stellt - oder auch nicht.

Hallöchen!

Ich bin Eylem, 16 Jahre alt und Schülerin eines Gymnasiums hier in Kiel. Im letzten Jahr war ich genau um diese Zeit herum Praktikantin bei der Redaktion von KielErleben. Auch heute habe ich noch viel Spaß daran, zu schreiben. Sei es Tagebucheinträge, Texte zu bestimmten Dingen oder einfach meine Gedanken, die ich aufs Papier bringe.

So wie jeder da draußen, muss auch ich diese aktuelle, sehr merkwürdige Situation überwinden und werde in der nächsten Zeit immer wieder kleine Artikel darüber schreiben, wie ich die Krise aus meiner aus meiner Sicht heraus erlebe, wie meine Tage so ausschauen und was ich so mache, um die Zeit herumzukriegen.

Dabei wird es auch ab und zu Tipps und Empfehlungen meinerseits geben. Ebenfalls werde ich davon berichten, wie es mit der Schule weitergeht und wie es für eine Schülerin so ist, alles online zu machen. Ich freue mich sehr, dieses kleine Projekt in der nächsten Zeit umsetzen zu dürfen.

Zum Schluss noch ganz viele Grüße und ein kleines Shoutout an meinen Biologie- und Chemielehrer, der mir gestern den Ansporn zu dieser ganzen Sache gegeben hat! :)

Und auch ein großes Dankeschön an die liebe Redakteurin Mona, die meine Idee sofort unterstützt hat und es mir ermöglicht, sie umzusetzen.

Eure Eylem