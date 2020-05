Eylem schreibt: Schule in Corona-Zeiten

Eylem nimmt euch ab sofort mit ihren Alltag während der Coronakrise

Hier bei "Eylem schreibt" erzählt die 16-Jährige Eylem von ihrem Alltag zwischen Schule in Coronazeiten und dem ganz normalen Wahnsinn.

Montag, 11. Mai

Hey, ihr Lieben!

In der letzten Woche habe ich mal wieder gemerkt, wie sehr ich den Frühling bzw. Sommer liebe. Am Donnerstag hat das traumhaft warme Wetter ja begonnen und sich bis gestern immer weiter gesteigert. Die Sonnenstrahlen habe ich selbstverständlich auch ausgenutzt und war viel draußen. Leider war ich aber auch wieder meiner Meinung nach viel zu lange mit Schulaufgaben beschäftigt.

Da gibt es aber immerhin eine gute Nachricht und zwar dürfen unsere Bearbeitungen der Homeschooling-Phase nun doch bewertet werden, solange es uns zugunsten ist. Anfangs hieß es nämlich, es dürfe nicht bewertet werden. Trotzdem habe ich bzw. haben die meisten, die ich kenne, alles immer gemacht. Einfach um den Stoff nicht zu verpassen.

Dass sich die Mühe und Zeit, die ich bisher so investiert habe dann auch lohnt, finde ich sehr erfreulich und auch ein wenig motivierend.



Vom tollen Wetter gab es dann gestern Abend plötzlich wieder einen Umschwung auf Kälte... In der Nacht und auch am gestrigen Abend war es ja so unglaublich windig und unerwartet so viel kälter.

Gestern im kurzen Kleid und heute dann plötzlich mit der dicken Jacke. Muss man nicht verstehen oder? Naja, zumindest verspricht meine Wetterapp ab kommender Woche wieder Temperaturen mit Sommerfeeling. In der Sonne ist es ja auch total angenehm und überhaupt nicht zu kalt! Aber sobald man sich wieder im Schatten befindet oder einige fiese Windböen abbekommt, wird es dann wieder ungemütlich.

Nichts desto trotz wollen wir uns von dem "schlechterem" Wetter natürlich nicht davon abhalten lassen, uns die Tage schön zu machen und was zu unternehmen (soweit wie momentan möglich).

Mein Tag heute sollte eigentlich um 8 Uhr anfangen... War jedenfalls so geplant. Nach einigen Weckern bin ich aber letzendlich doch noch für ca. 1 Stunde im Bett liegen geblieben, bis ich es geschafft habe, die kuschelige Bettdecke zu verlassen. Ich hatte nämlich noch eine Aufgabe offen, die bis heute Mittag erledigt und hochgeladen werden musste, was ich gestern Abend begonnen und dann schließlich heute direkt nach dem Frühstück beendet habe. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, wie eben gesagt früh aufzustehen und es direkt zu machen. Letzten Endes habe ich es dann 10 Minuten vor Abgabezeitpunkt erst abgeschickt!

Einmal ist es mir auch tatsächlich passiert, dass ich es eine einzige Minute vor Abgabeschluss hochgeladen habe und so viel Stress wie damals will ich nicht nochmal erleben. Ich denke aber, dass meine meisten Lehrer kein Problem damit hätten, wenn es ein wenig später erst hochgeladen wird.

Oh und eine Sache muss ich noch loswerden: ich habe es heute geschafft, etwas in Mathe zu verstehen. Aber so richtig gut zu verstehen! Da bin ich ehrlich gesagt auch schon ein klein wenig stolz auf mich. Weil Mathe und ich sind schon so `ne Sache. Ich habe aber auch einfach schon die Voreinstellung "Mathe? Oh Gott, nein danke, verstehe ich eh nicht!". Daher stelle ich mich manchmal schon ein bisschen an. Und schlussendlich ist es dann meistens überhaupt nicht schwer. Ich rede aber auch irgendwie in jedem meiner Artikel über die Schule oder? Ist aber einfach nach wie vor einfach ein Teil meines Lebens und gerade im Moment durch die Umstellung auf das Onlinelernen irgendwie teils auch spannend.

Ansonsten wurde heute mein neues Fahrrad geliefert! Vor etwas mehr als einer Woche haben wir mir nämlich ein neues Fahrrad bestellt. Endlich! Mein altes Rad war mir nämlich schon seit einiger Zeit viel zu klein, weswegen wir es verkauft und jetzt eben ein neues gekauft haben. Mein Papa hat es dann nachmittags fertig montiert (er hat sogar extra früher Feierabend für mich gemacht, danke Papa!) und dann sind wir heute schon eine kleine Runde zusammen

gefahren.

Ich hoffe, ihr seid auch alle wohlauf und freut euch auf das kommende schöne Wetter:

Bis bald, eure Eylem