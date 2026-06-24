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Während künstliche Intelligenz in vielen Unternehmen noch als abstraktes Zukunftsthema gilt, setzt ein Kieler Medienunternehmen bereits heute Maßstäbe – und gibt dieses Wissen ab sofort auch an den Mittelstand weiter.

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Die falkemedia Gruppe hat mit AI Ready eine eigenständige Plattform entwickelt, die Unternehmen, Teams und Führungskräfte praxisnah in die Welt der künstlichen Intelligenz führt. Das Angebot reicht vom kostenlosen Einstiegs-Assessment bis hin zu intensiven Coaching-Tagen – und macht dabei keinen Halt vor den Themen, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich beschäftigen.

Der AI Ready Day for Teams: Ein Tag. Echte Ergebnisse.

Das Herzstück des Angebots ist der AI Ready Day for Teams. Maximal zehn Personen, zwei erfahrene Coaches, ein Tag – und am Ende stehen keine Folien, sondern laufende Workflows, die echte Arbeit abnehmen. Voraussetzung ist der kostenlose AI Ready Check: ein 15-minütiges Online-Assessment, das den individuellen KI-Reifegrad jedes Teammitglieds ermittelt und einen personalisierten Fahrplan erstellt. Sechs Wochen Begleitung per Slack und wöchentlichem Call sind inklusive. Investition: 7.500 Euro für bis zu zehn Personen.

Webinar: Präsentationen mit KI erstellen

Bereits im April begeisterte dieses Format zahlreiche Teilnehmende. Wer den nächsten Termin nicht verpassen möchte, sollte AI Ready auf dem Radar behalten – die Ankündigung des Folge-Webinars steht kurz bevor. Einstieg in alle Angebote: kostenloser AI Ready Check auf ai-ready.de.