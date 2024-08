Ina Runge, Leitung Digitalisierung lokale Wirtschaft von Kiel-Marketing und Kai Glage, Warenhausleiter famila Kiel-Meimersdorf. (Bild: Kiel-Marketing)

0

In einer Zeit, in der der Onlinehandel boomt, setzen Kiel-Marketing und famila ein starkes Zeichen für die lokale Wirtschaft: Der KielGutschein etabliert sich als effektives Mittel zur Standortförderung.

Starke Partner für einen starken Standort

In Zeiten des wachsenden Onlinehandels ist es für Städte wichtiger denn je, lokale Netzwerke zu stärken. Hier setzt der KielGutschein an: Im ersten Halbjahr 2024 konnte das innovative Stadtgutschein-System seinen Umsatz um beeindruckende 48 % im Vergleich zum Vorjahr steigern, was einem Plus von rund 14.000 Euro entspricht.

Über 100 lokale Unternehmen machen mit

Mehr als 100 lokale Unternehmen der Region Kieler Förde akzeptieren den KielGutschein als vollwertiges Zahlungsmittel. Von charmanten kleinen Geschäften über beliebte Restaurants bis hin zu Dienstleistern und einer Tankstelle – die Vielfalt ist groß. Nun hat der KielGutschein mit dem Lebensmitteleinzelhändler famila einen weiteren gewichtigen Partner gewonnen. In den sieben Kieler famila-Märkten, von Neumeimersdorf bis Altenholz, wird der KielGutschein ab sofort als Zahlungsmittel akzeptiert und kann dort ebenfalls erworben werden.

Meilenstein in der lokalen Wirtschaftsförderung

„Die Kooperation mit famila ist für uns ein Meilenstein, um den Stadtgutschein auch als steuerfreien Sachbezug zu etablieren“, betont Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing. Fritz Langness, Geschäftsführer von famila, ergänzt: „Die Unterstützung der lokalen Wirtschaft ist seit der famila-Geburtsstunde vor 50 Jahren fest in unserer Philosophie verankert. Unsere Kooperation mit lokalen Landwirten, Manufakturen und Produzenten zeigt unsere Verbundenheit zur Region. Der KielGutschein passt perfekt in dieses Konzept.“

Stärkung der Gemeinschaft und der lokalen Wirtschaft

Durch die Partnerschaft mit famila wird nicht nur die Attraktivität des KielGutscheins gesteigert, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl und die lokale Wirtschaft nachhaltig gestärkt. Machen auch Sie mit und erleben Sie, wie einfach und sinnvoll es ist, lokal zu kaufen und somit unsere Region zu unterstützen.

Wie funktioniert der KielGutschein?