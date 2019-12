0

Kostenlos, hilfreich, lokal, türkisch und nah am Alltag von werdenden Eltern und Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren – das ist die Kieler Familien-App.

Die Konzeption der App geht auf die 3. Kieler Bildungskonferenz und den anschließenden Bildungsdialog zurück. Ein zentrales Ergebnis war: Werdende Eltern sowie junge Familien wünschen sich mehr Informationen über all die Angebote, die es in Kiel für sie gibt. Die Familien-App bietet diese Informationen - schnell, einfach, praktisch und gut.



Eltern und Fachkräfte waren von Beginn an in den rund einjährigen Entwicklungsprozess eingebunden und gaben wichtige Impulse. Unter Berücksichtigung dieser Ideen und Vorschläge wurde eine empfängerorientierte App entwickelt, die einen leichten und unkomplizierten Zugang zu Informationen, Anlaufstellen sowie Angeboten ermöglicht.

Die Kieler Familien-App hat vier zentrale Funktionen:

eine Datenbank mit Freizeit-, Beratungs-, Betreuungs- und Bildungsangeboten

eine Karte, die Angebote auf dem Kieler Stadtplan anzeigt und eine konkrete Umkreissuche möglich macht

und eine konkrete Umkreissuche möglich macht grundlegende Informationen für den Alltag mit Kindern

für den Alltag mit Kindern wichtige Hinweise zu verschiedenen Notfallsituationen.

Ergänzt werden diese Funktionen durch die Rubrik „Aktuelles“, in der regelmäßig aktualisierte Informationen zu finden sind.

Das Angebot hat die Landeshauptstadt Kiel gemeinsam mit der Fachhochschule Kiel entwickelt. Die Web-App kann auf allen Endgeräten genutzt werden.

Hier geht es zur Familien-App!