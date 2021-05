(Bild: Nora Berries, NORDEN Festival)

Die Band Tonbandgerät wird in diesem Jahr als Headliner auf dem NORDEN Festival spielen. (Bild: Dennis Dirksen)

Vom 26. August bis 12. September findet an drei Wochenenden das NORDEN Festival auf den Schleswiger Königswiesen statt. Das Sommerfest bietet mit einem durchdachten Hygienekonzept junge Kultur aus Nordeuropa zu fairen Preisen.

Seit 2018 findet in Schleswig am idyllischen Strand des Ostseefjords Schlei im Spätsommer ein Open-Air-Festival statt, das aufgrund seiner Gestaltung, seines genreübergreifenden, aktuellen Kulturprogramms und seiner familiären und nachhaltigen Ausrichtung einzigartig in Nordeuropa ist. Mit Blick auf die Schlei ist das Gelände in die Parklandschaft der Königswiesen eingebettet und liefert so das perfekte Kurzurlaubs-Feeling. Das Festival bietet bei kleinen Preisen einen kreativen und spannenden Querschnitt aus aktueller Popmusik, Straßentheater, Literatur, DIY-Kursen, Film und sportlichen Aktivitäten für Kulturinteressierte, Familien und Studierende.

Die fantastische Ostsee-Landschaft, kreative Küche, zeitloses Design und eine lebendige Kultur-Szene – die Sehnsucht nach diesem Lebensgefühl und die dazu gehörigen Geschichten sind der Antrieb hinter dem Nordic Arts Festival. Die Open Air Veranstaltung am Ostseefjord Schlei bringt die Idee des europäischen Nordens auf die Schleswiger Königswiesen. In Anlehnung an das Motto der Europäischen Union „United in Diversity“ treffen sich hier aktuelle Künstler*innen unterschiedlicher Genres aus Skandinavien, dem Baltikum, Polen und Norddeutschland. Student*innen erhalten ermäßigte Preise: Das Wochenend-Ticket (4 Tage Festival) ab 20 EUR, Tagesticket ab 8 EUR zzgl. VVK Gebühr, online erhältlich auf www.norden-festival.com.